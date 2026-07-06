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Ocho capturados del grupo delincuencial Caicedo en Medellín: fabricaban tusi con fentanilo

La Policía capturó a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial Caicedo, que controlaba el tráfico de estupefacientes en el centro de Medellín con rentas cercanas a los $400 millones mensuales.

  • Los capturados usaban fentanilo de uso farmacéutico para fabricar droga sintética. Foto: cortesía Policía nacional.
    Los capturados usaban fentanilo de uso farmacéutico para fabricar droga sintética. Foto: cortesía Policía nacional.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Caicedo, señalado de controlar el tráfico de estupefacientes en varios sectores del centro de Medellín y de utilizar fentanilo de uso farmacéutico para elaborar droga sintética.

El operativo fue desarrollado por la Sijín, la Sipol y la Fiscalía. Se realizaron siete diligencias de registro y allanamiento que permitieron hacer efectivas siete capturas por orden judicial, una en flagrancia y la notificación de imputación de cargos a otro presunto integrante que ya estaba privado de la libertad.

Según la investigación, la organización operaba en el viaducto del Metro, Prado Centro, Plaza Botero y Barbacoas, donde coordinaba la distribución de marihuana, cocaína y otras sustancias.

Entérese: En Medellín se confirmaron las primeras intoxicaciones con fentanilo, ¿cuál es el efecto y por qué puede ser letal?

Entre los capturados figura alias “Brandon”, señalado como coordinador de zona con cerca de tres años de trayectoria criminal, junto a alias “Camila” y “La Chama”, quienes coordinaban en terreno la distribución de estupefacientes y eran personas de confianza de “Brandon”.

El hallazgo más preocupante

Lo que más llamó la atención de la investigación fue el uso de fentanilo farmacéutico para elaborar droga sintética. Durante los allanamientos se incautaron 14 ampolletas de fentanilo, además de 336 gramos de marihuana, 228 gramos de bazuco, 38 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 tabletas de clonazepam y tres teléfonos celulares.

El fentanilo es un opioide sintético de uso médico entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Una dosis del peso de un grano de arroz puede ser mortal.

Su presencia en el mercado ilegal de drogas sintéticas ya había encendido alertas en Medellín: EL COLOMBIANO documentó recientemente casos de intoxicaciones y daños vasculares graves asociados al consumo de tusi adulterado con múltiples sustancias, entre ellas fentanilo.

En Estados Unidos, donde el fentanilo se mezcla principalmente con heroína, más de un millón de personas han muerto por sobredosis desde el año 2000.

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La estructura obtenía rentas criminales cercanas a $400 millones mensuales por el tráfico de estupefacientes en la comuna 10.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y responderán por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Lea más: Tusi en Medellín por todas partes: afecta la circulación y la vejiga

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