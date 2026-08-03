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Cuatro senderistas fueron rescatados en el cerro El Romeral, área metropolitana de Medellín

La emergencia se presentó en jurisdicción de La Estrella. Una mujer requirió atención médica urgente. Los bomberos locales desarrollaron el operativo de extracción y recordaron a los visitantes de esta reserva tener medidas de precaución.

  • De las personas rescatadas por bomberos de La Estrella en El Romeral, una mujer presenta una lesión en su pierna derecha y continúa en valoración médica. Foto: Cortesía
    De las personas rescatadas por bomberos de La Estrella en El Romeral, una mujer presenta una lesión en su pierna derecha y continúa en valoración médica. Foto: Cortesía
  • Cuatro senderistas fueron rescatados en el cerro El Romeral, área metropolitana de Medellín
El Colombiano
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hace 1 hora
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A salvo se encuentran cuatro personas que fueron rescatadas por bomberos de La Estrella en el cerro tutelar Altos del Romeral, luego de que reportaran dificultades tras una caminata deportiva y ecológica en ese lugar del suroccidente del área metropolitana de Medellín.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, la labor de extracción se desarrolló en una zona de difícil acceso con tres unidades y una máquina de rescate.

De las personas rescatadas, una mujer presenta una lesión en su pierna derecha y continúa en valoración médica. Los demás fueron entregados a sus familiares.

El reporte del cuerpo de Bomberos de La Estrella dio cuenta de una llamada en la que solicitaban auxilio debido a las dificultades que atravesaban los cuatro senderistas, en particular, una mujer que se accidentó en la laguna que se encuentra en la parte alta de la reserva.

Según el capitán Fernando Martínez, comandante de esa institución, al llegar al sitio le brindaron atención prehospitalaria inmediata a la persona herida.

La reserva El Romeral es considerada el pulmón verde más grande del Valle de Aburrá, con más de 5.170 hectáreas que bordean a Medellín, Caldas, Amagá, Heliconia, Angelópolis y La Estrella.

Varios colectivos en Antioquia promueven recorridos guiados, de hasta 6 horas, a este sitio protegido por la autoridad ambiental con atractivos como el cañón de la quebrada Grande, el bosque nativo y la laguna Encantada o El Romeral.

Cuatro senderistas fueron rescatados en el cerro El Romeral, área metropolitana de Medellín

“Recordamos a los senderistas atender las recomendaciones de seguridad. Contar con un kit de primeros auxilios, un botiquín, agua hidratante y, sobre todo, tener a la mano los números de atención de emergencias de la institución: 604 444 6773 – 301 125 1616, dijo el capitán Martínez.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en el cerro El Romeral y quiénes estuvieron involucrados?
Cuatro senderistas fueron rescatados por el Cuerpo de Bomberos de La Estrella tras presentar dificultades durante una caminata deportiva y ecológica en el cerro Altos del Romeral. Entre ellos, una mujer sufrió una lesión en su pierna derecha en la zona de la laguna y requirió atención médica prehospitalaria.
¿Cómo se llevó a cabo el operativo de rescate en el cerro El Romeral?
Luego de recibir una llamada de auxilio, los bomberos desplegaron un operativo en una zona de difícil acceso utilizando una máquina de rescate y tres unidades de socorro. La mujer herida quedó bajo valoración médica, mientras que sus tres acompañantes fueron entregados a sus familiares a salvo.
¿Qué es la reserva El Romeral y qué recomendaciones dieron las autoridades?
Es el pulmón verde más grande del Valle de Aburrá (más de 5.170 hectáreas). Tras el incidente, el capitán Fernando Martínez recomendó a los visitantes llevar siempre un botiquín de primeros auxilios, hidratación constante y tener guardados los números de emergencia de los bomberos (604 444 6773 – 301 125 1616).

Temas recomendados

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