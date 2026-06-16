Iban a atracar a una mujer en La América, Medellín, y terminaron en el hospital

La Policía Metropolitana dio detalles del operativo que frustró un atraco y que terminó en balacera en el barrio La América, al occidente de Medellín.
Según detallaron desde la entidad policial, los hechos se registraron cerca del cruce de la calle 44 San Juan con la carrera 84, en inmediaciones de una entidad bancaria, cuando una mujer de 33 años fue abordada por dos individuos de 21 y 29 años que se movilizaban en motocicleta, quienes presuntamente intentaron despojarla de un bolso que contenía aproximadamente $5 millones en efectivo.