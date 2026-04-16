Liberan a 33 animales rescatados en el Club Campestre El Rodeo de Medellín

Un total de 33 animales silvestres fueron liberados en la Reserva Natural del Club Campestre El Rodeo, en Medellín, después de ser rehabilitados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por atropellamientos, choques con ventanas u otras situaciones.

La jornada fue liderada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en articulación con el Club Campestre El Rodeo y busca fortalecer los corredores ecológicos y la biodiversidad urbana.

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Azulejos, canarios silvestres, espigueros ladrillo o canelillo, bichofué, mayos y carpinteros, especialmente mamíferos como ardillas y zarigüeyas regresarán a un hábitat natural y podrán vivir en libertad. Todos habían ingresado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (Cavr) tras sufrir colisiones contra ventanas, atrapamientos en estructuras o atropellamientos.

“Día a día velamos por la recuperación de estos animales que fueron liberados en esta reserva natural, donde tienen distribución estas especies; un área que permite la conexión con corredores ecológicos”, indicó Andrés Alberto Gómez Higuita, supervisor del Cavr.

Tras completar los procesos de rehabilitación, los animales estaban listos para su liberación en un espacio apto, como esta Reserva Natural en la ciudad que cuenta con seis lagos y una diversidad de flora como dragos, yarumos y carboneros, árboles que sostienen múltiples cadenas ecológicas. Además, ya es hábitat de diversas especies, incluidas aves acuáticas.