YouTube le bajó el canal a Nicolás Maduro

YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro, con más de 233.000 suscriptores. El Gobierno aún no se pronuncia, pero Telesur acusa a EE. UU. de un ataque político. Aquí el contexto y lo que puede pasar.

    Nicolás Maduro y el logo de YouTube. Foto: Getty - YouTube
  • YouTube le bajó el canal a Nicolás Maduro
Agencia AFP
hace 10 horas
El canal en YouTube del presidente venezolano, Nicolás Maduro, desapareció de la plataforma, según se pudo constatar en una búsqueda sin que hasta el momento las autoridades se hayan pronunciado.

“Esta página no está disponible. Disculpa las molestias”, es el mensaje que aparece al momento de la búsqueda de la cuenta del presidente venezolano, que contaba con 233.000 suscriptores.

El gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre el tema y, según el canal oficial Telesur, la cuenta salió de YouTube el viernes por la tarde.

Vea también: Gobierno de Venezuela acusó a EE. UU. de librar una “guerra no declarada” en el Caribe y pidió investigación de la ONU

“Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de EEUU contra Venezuela”, dijo Telesur en su página web.

“Si bien no se ha confirmado el carácter político del cierre de la cuenta, tampoco puede descartarse”, añadió el medio en otro mensaje.

YouTube le bajó el canal a Nicolás Maduro

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

Tras denunciar que hay una “amenaza militar” contra Venezuela, Maduro ordenó el despliegue de efectivos militares en las fronteras, así como tres días de ejercicios militares esta semana en la isla La Orchila, en el norte del país. Llamó asimismo al adiestramiento de civiles.

El año pasado, Maduro denunció que la red social TikTok bloqueó sus transmisiones en vivo en medio de la crisis desatada por las protestas contra su reelección. Ese mismo año ordenó la suspensión de X en Venezuela.

Antes, en 2021, la cuenta de Facebook del presidente venezolano fue bloqueada durante un mes tras promocionar un medicamento contra el covid-19.

En otras noticias: Venezuela exhibe su arsenal: así son los drones, buques y artillería rusa en La Orchila

¿Por qué YouTube eliminó el canal de Nicolás Maduro?
La plataforma no ha dado explicaciones oficiales. Telesur lo atribuye a un ataque político de EE. UU., aunque YouTube suele cerrar cuentas por violar sus políticas de contenidos.
¿Es la primera vez que bloquean cuentas de Maduro en redes sociales?
No. En 2021, Facebook suspendió su cuenta por promover un falso tratamiento contra el covid-19, y TikTok también bloqueó transmisiones en vivo en 2024.
¿Qué contenido tenía el canal de Nicolás Maduro en YouTube?
El canal reunía discursos oficiales, transmisiones en vivo, mensajes políticos y programas de televisión emitidos por el Gobierno venezolano.
¿Pueden restablecer el canal de Nicolás Maduro en YouTube?
Sí. Si el Gobierno apela y demuestra que no incumplió políticas, la plataforma podría restituir el canal. Sin embargo, el proceso suele tardar semanas o meses.

