Video | Insólita expulsión en la Premier, jugador vio la roja luego de agredir a su compañero

Un hecho surrealista ocurrió en la duodécima fecha de la Premier League durante el encuentro entre el Manchester United y el Everton, disputado en el mítico Old Trafford. Un jugador del equipo visitante protagonizó una expulsión tras agredir y pelearse con su propio compañero.

El mediocampista senegalés del Everton, Idrissa Gana Gueye, fue expulsado con roja directa en el minuto 13 del encuentro, dejando a su equipo con 10 hombres, tras golpear a su compañero, el defensa central Michael Keane.

Lea también: Liverpool no despega en Inglaterra: perdió contra el Forest y suma seis derrotas en últimos siete juegos

La jugada que desencadenó la polémica acción ocurrió cerca al área del Everton cuando en medio de su intento por recuperar la posesión, Gueye intenta pasarle el balón a Keane, sin embargo, el defensor central no reaccionó a tiempo. Esto permitió que Bruno Fernandes, del Manchester United, recogiera el balón y pudiera patear al arco. Su remate se fue desviado.

Una vez terminó esa jugada, Keane le recriminó el error a Gueye, pero el volante senegalés reaccionó saliendo disparado a recriminarle a su compañero inglés su falta de reacción. Ambos jugadores se pusieron cara a cara y comenzaron a discutir de forma vehemente.