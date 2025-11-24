Video | Cristiano Ronaldo y su gol número 954, de chilena a los 40 años: reviva todos los chalacazos del portugués

En medio de una lucha contra el tiempo, el reloj marcaba el minuto 96 y el partido entre Al Nassr y Al Khaleej parecía sentenciado. Sin embargo, una acrobacia en el aire de Cristiano Ronaldo reescribió el final y centró la atención del fútbol mundial en la Liga Saudí. Le puede interesar: Girardota y Copacabana reciben a 8.000 atletas en final de los Juegos Departamentales desde este martes Con una espectacular chilena, en medio de sus rivales y en el tiempo de descuento, el delantero portugués firmó el 4-1 definitivo y elevó su cuenta personal a 954 goles en su carrera profesional. “El mejor comentario gana”, dijo Cristiano en la descripción de su gol.

El encuentro, disputado este domingo 23 de noviembre, tuvo un desarrollo emocionante. João Félix abrió el marcador a los 39 minutos, tras la anulación de un tanto previo por el VAR, y asistió a Wesley Ribeiro para el segundo. Aunque Murad Al Hawsawi descontó para Al Khaleej al inicio del segundo tiempo, Sadio Mané amplió la ventaja a los 77 minutos, devolviendo la tranquilidad al equipo de Jorge Jesús. La expulsión de Dimitros Kourbelis en los minutos finales inclinó la cancha aún más a favor del local, preparando el escenario para el momento estelar.

Cristiano Ronaldo celebrando un gol con el Al-Nassr. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano

Récord inquebrantable: un desafío contra el tiempo

El clímax llegó con un centro de Nawaf Boushal que encontró a Ronaldo. Con 40 años, el capitán ejecutó la chilena para batir al arquero, demostrando que su determinación desafía el paso del tiempo. Con su décimo gol en la actual temporada, Ronaldo se mantiene como un pilar ofensivo del Al Nassr, solo por debajo de los once tantos de João Félix. El luso continúa su persecución de la histórica cifra de 1000 goles oficiales, una meta que se encuentra a menos de 50 anotaciones de distancia. Según expertos internacionales, el delantero portugués podría llegar cumplir esta cifra de goles durante su participación en el Mundial de Norteamérica con Portugal el próximo año.

Sobre el futuro inmediato y retiro del fútbol

Mientras el Al Nassr consolida su racha invicta con nueve victorias consecutivas en el campeonato local, su experimentado líder da señales sobre el final de su carrera. En recientes entrevistas, como se ha conocido, Ronaldo ha planteado el final de su carrera. “Estoy disfrutando el momento, pero cuando digo pronto, es realmente pronto porque lo di todo por el fútbol. Probablemente, será en uno o dos años”. El exdelantero del Manchester United y Real Madrid, agregó que también apunta a disputar el Mundial de 2026 con Portugal. “He estado en el juego durante los últimos 25 años. Hice de todo. Tengo muchos récords en diferentes escenarios, en los clubes y también en las selecciones nacionales. Estoy muy orgulloso, así que vamos a disfrutar el momento, vivir el momento”, concluyó CR7.

