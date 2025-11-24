Guía para padres: tips para detectar y eliminar apps espía en el celular de sus hijos

Cualquier persona puede ser víctima de ciberdelitos, sobre todo los más pequeños de casa. Por lo general, las apps maliciosas se camuflan con íconos genéricos, nombres inofensivos o permisos aparentemente normales, pero detrás de esas fachadas pueden ocultar herramientas de espionaje que operan en silencio.
Estas amenazas registran la ubicación, interceptan mensajes, activan la cámara o copian contraseñas. En los celulares de niños y adolescentes, estas aplicaciones pasan desapercibidas con frecuencia.