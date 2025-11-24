Prepare el balde: varios barrios de Medellín y el norte del Valle de Aburrá estarán sin agua esta semana

¡Aliste el balde! Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que esta semana se presentarán varias interrupciones programadas del servicio de acueducto en Medellín, Bello y Girardota, debido a obras de modernización de redes y mantenimientos preventivos en tanques de almacenamiento.
La entidad explicó que estas intervenciones se realizarán desde mañana, 25 de noviembre, hasta el sábado 29, para fortalecer la infraestructura del sistema de acueducto del Valle de Aburrá, mejorar la capacidad de suministro y garantizar la continuidad del servicio a largo plazo.