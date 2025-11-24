x

¡Prográmese! Estos son los conciertos gratuitos que habrá esta Navidad en Medellín

Este viernes 28 de noviembre, Medellín encenderá su alumbrado navideño y también dará inicio al Festival de Navidad Medellín Te Quiere, el cual contará con más de 120 actividades gratuitas hasta el 31 de diciembre.

    Este viernes habrá 28 conciertos en simultáneo en Medellín. FOTO Emanuel Zerbos
El Colombiano
24 de noviembre de 2025
bookmark

Solo faltan pocos días para que comience diciembre y la Navidad ya se siente en las calles de Medellín. En municipios del Valle de Aburrá, como Envigado, los alumbrados ya están encendidos, y el turno para los de la capital antioqueña será este viernes 28 de noviembre a las 6:00 de la tarde, cuando los del Río volverán a deslumbrar a locales y turistas, como cada año.

Lea: Latina Stéreo: trinchera de la salsa y la alegría

Ese mismo día comenzará el Festival de Navidad Medellín Te Quiere, un evento que durante más de un mes celebrará una de las épocas más esperadas del año. Con más de 120 actividades gratuitas en diferentes zonas de la ciudad, la Alcaldía de Medellín festejará la Navidad entre el 28 de noviembre y el 31 de diciembre, mientras continúa conmemorando los 350 años de la ciudad.

Este viernes, además de encender los alumbrados del río –que estarán prendidos hasta el 14 de enero de 2026–, se inaugurará el festival con el Concierto de Bienvenida a la Navidad, que tendrá lugar en las 28 sedes de las Escuelas de la Red de Músicas. Es decir, ese día se realizarán de manera simultánea 28 conciertos en Medellín, todos a las 6:00 de la tarde.

Otro evento que se llevará a cabo este fin de semana, exactamente el domingo 30 de noviembre, será el Parque Cultural Navideño en el Parque de los Pies Descalzos. Este show busca rendir homenaje a Medellín en sus 350 años con presentaciones de artistas locales y nacionales como Nelson Velásquez, El Combo de las Estrellas y Leonardo Marín “El Apachurrao”. El evento se realizará de 7:00 de la noche a 1:00 de la mañana.

Durante la primera semana de diciembre, en los Pies Descalzos habrá conciertos durante cinco días consecutivos, cada uno con una temática diferente: Noche Botero, Noche de Cumbia, Noche Iluminada, Noche de Comedia y Noche de Trova Parrandera. Entre los invitados estarán La Orquesta de Lucho Bermúdez, Los Corraleros de Majagual y Puerto Candelaria, entre otros.

En el marco del Festival de Navidad Medellín Te Quiere también se llevarán a cabo caravanas navideñas y tablados en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Todos los eventos son gratuitos y, si desea conocer la programación completa, puede visitar @cultura.med en Instagram.

Siga leyendo: Paolo Bortolameolli será el Artistic Partner de Filarmed, ¿qué implica este cargo para la orquesta?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Hasta cuándo estarán encendidos los alumbrados de Medellín?
Los alumbrados navideños, que se encenderán el 28 de noviembre, estarán disponibles para el público en el Río y sus otras sedes hasta el 14 de enero de 2026.
¿Cuál es la temática de los conciertos gratuitos en el Parque de los Pies Descalzos?
En la primera semana de diciembre, los conciertos tendrán temáticas diarias. Algunas de las noches confirmadas son: Noche Botero, Noche de Cumbia, Noche Iluminada, Noche de Comedia y Noche de Trova Parrandera.
¿Qué conmemora el Festival de Navidad de este año?
Además de la celebración tradicional de la época, el Festival de Navidad Medellín Te Quiere continúa conmemorando los 350 años de la fundación de la ciudad, un tema que se verá reflejado en presentaciones y actividades culturales.

Utilidad para la vida