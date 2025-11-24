x

Prima de Karol G contó desde El Buen Pastor cómo vive su condena y qué apoyo recibe de la artista

La historia de Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G y condenada por secuestro extorsivo, volvió a llamar la atención tras una entrevista desde la cárcel El Buen Pastor. Allí relató cómo enfrenta su condena, qué ha cambiado en su vida tras 12 años de reclusión y cuál ha sido realmente el papel de la cantante en este proceso.

  • Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G, habló desde El Buen Pastor sobre su proceso judicial y el apoyo de su familia durante su reclusión. FOTO: Colprensa, captura de pantalla.
  • Karol G fue mencionada por su prima durante la entrevista, en la que destacó el apoyo familiar que ha recibido desde prisión. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
24 de noviembre de 2025
El nombre de Karol G volvió a aparecer en la conversación pública, pero esta vez no por su carrera musical, sino por el testimonio de una de sus primas, recluida desde hace más de una década en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Diana Patricia Giraldo, condenada a más de 20 años por el delito de secuestro extorsivo, habló nuevamente sobre su caso en una entrevista para el videopódcast Conducta delictiva, donde relató cómo ha enfrentado su proceso penal y qué relación mantiene actualmente con la artista paisa.

Conozca: ¡Invitadaza! Karol G se sorprendió a las internas de una cárcel en Ibagué con tremendo concierto

Giraldo Recordó que su vínculo con Karol G nació desde la infancia, cuando crecieron juntas, compartieron vacaciones, paseos y reuniones familiares que cimentaron una relación cercana. En la conversación, reiteró que su detención en 2013 estuvo relacionado con “presión y amenazas” ejercidas por su expareja, lo que —según dice— la llevó a involucrarse en la conducta que derivó en su captura.

Diana Patricia Giraldo, interna en El Buen Pastor, relató su proceso y la relación con su familia durante una reciente entrevista. FOTO: captura de pantalla.
¿Cómo ha sido su paso por la cárcel?

Durante los primeros minutos de la entrevista, Giraldo hizo un repaso de los años que lleva en prisión y de la manera en que ha intentado reconstruir su vida entre programas de resocialización, estudios y procesos internos para asumir su responsabilidad y continuar con su condena.

Siga leyendo: Karol G y el sillón rosado: Alejandro Riaño contó la anécdota que cambió el rumbo de The Juanpis Show

Relató momentos difíciles, como su adaptación al sistema carcelario, y otros que mostraron transformadores,entre ellos la visita de Karol G a El Buen Pastor, un reencuentro que describió como profundamente emotivo.

Karol G fue mencionada por su prima durante la entrevista, en la que destacó el apoyo familiar que ha recibido desde prisión. FOTO: Colprensa.
Según contó, la artista quiso conocer de primera mano en qué punto estaba su proceso judicial. “Ella preguntó por mi proceso, que cuánto tiempo llevaba, que si necesitaba algo, que en qué me podía ayudar”, afirmó Giraldo, destacando que, aunque no ha recibido ningún trato de favor, sí ha sentido el respaldo emocional de su familia.

La interna también habló sobre las dinámicas dentro del penal, la relación con otras reclusas y los proyectos de formación en los que participa. Parte de su testimonio se centró en la importancia de asumir responsabilidad y buscar herramientas para reconstruir su vida, una reflexión que, aseguró, ha sido parte fundamental de estos 12 años tras las rejas.

