Volodímir Zelenski presionó a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania tras fuerte ataque ruso a su red energética

Durante una conversación telefónica, el mandatario ucraniano felicitó al presidente estadounidense y lo instó a que si pudo “detener” la guerra en una región, también lo puede hacer con la de Rusia y su nación.

  • Zelenski ya había pedido a Trump que presionara al presidente ruso, Vladímir Putin, para detener los bombardeos contra Ucrania, invadida por Moscú en febrero de 2022. FOTO: Getty
  • Algunos de los destrozos de la guerra en Ucrania. FOTO: Amnesty International
Agencia AFP
11 de octubre de 2025
bookmark

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, urgió este sábado 11 de octubre a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a sellar la paz en Ucrania, a igual que hizo en Oriente Medio, durante una puntual conversación telefónica.

“Felicité al presidente Donald J. Trump por su éxito y por el acuerdo de Oriente Medio que logró alcanzar, lo cual es un logro extraordinario”, escribió Zelenski en una publicación en Facebook.

“Si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia”, añadió en tono preocupante, según medios internacionales, Zelenski.

La conversación tuvo lugar al día siguiente de uno de los mayores ataques rusos contra la red energética ucraniana, registrado este viernes 10 de octubre, que dejó sin electricidad a cientos de miles de hogares en Kiev y causó la muerte de un niño de siete años.

Por su parte, Zelenski ya le había pedido a Trump que presionara al presidente ruso, Vladímir Putin, para detener los bombardeos contra Ucrania, invadida por Moscú en febrero de 2022.

Otro ataque ruso dirigido contra la red eléctrica dejó este sábado a varias partes de la región de Odesa, en el sur del país, sin luz, informaron las autoridades locales.

Desde el inicio de su ofensiva, Moscú ha atacado la red energética ucraniana cada invierno. Los bombardeos cortan la electricidad y la calefacción a millones de hogares y perturban el suministro de agua.

Kiev afirmó que esos ataques son un descarado crimen de guerra, pero Rusia niega que los civiles sean su objetivo y argumenta que Ucrania usa la infraestructura eléctrica para abastecer a su aparato militar.

Una delegación ucraniana debe viajar “a principios de la próxima semana” a Estados Unidos para hablar de posibles sanciones, energía y defensa antiaérea de Ucrania, anunció Zelenski el jueves pasado.

Algunos de los destrozos de la guerra en Ucrania. FOTO: Amnesty International

“También se discutirá con Estados Unidos el tema del congelamiento de activos” rusos, agregó el líder ucraniano. Trump, por su parte, dijo que EE. UU. y sus aliados de la OTAN están en esa tarea de “presionar” para acabar la guerra en ese lugar.

Utilidad para la vida