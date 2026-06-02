VIDEO | Explosión de bomba de la Segunda Guerra Mundial deja cinco muertos y tres desaparecidos en Indonesia

Al menos cinco personas murieron y otras tres permanecen desaparecidas tras la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en la provincia de Papúa, en el este de Indonesia, informaron este lunes las autoridades locales.

El incidente ocurrió el domingo cerca del complejo pesquero de Biak Kota, en la regencia de Biak Numfor, donde además cuatro viviendas resultaron afectadas por la detonación, según reportó la agencia estatal Antara.

Las labores de búsqueda y rescate continúan para localizar a las personas desaparecidas. Sin embargo, los equipos de emergencia han tenido que actuar con extrema precaución debido a la posibilidad de que existan más artefactos explosivos sin detonar en la zona.

“El operativo se realiza con sumo cuidado”, señaló el jefe de policía de Biak Numfor, AKBP Ari Trestiawan, quien explicó que la presencia de posibles explosivos activos representa un riesgo adicional para rescatistas y habitantes.