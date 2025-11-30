Venezuela acusa a EE. UU. ante la OPEP: “Quieren nuestras reservas petroleras”

Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la “agresión” de Estados Unidos, que mantiene desde agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe, según una carta del presidente Nicolás Maduro divulgada este domingo.
El despliegue de Estados Unidos incluye buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo. Venezuela asegura que las maniobras no pretenden combatir el narcotráfico sino derrocar a Maduro.