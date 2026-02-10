Diosdado Cabello aseguró que nueva detención de Guanipa es por “violar términos de excarcelación”

El alfil del régimen venezolano Diosdado Cabello afirmó este lunes que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa había “violado las condiciones de excarcelación” y que por eso fue nuevamente detenido. Guanipa estuvo en prisión casi nueve meses acusado de conspiración, y su excarcelación ocurrió el domingo junto a la de otros dirigentes cercanos a María Corina Machado. Esto ocurrió en un momento en el que se espera la aprobación de la amnistía general anunciada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

El exparlamentario, de 61 años, habló con la prensa tras su liberación y dijo que apostaba por una reconciliación en el marco “de la verdad”, ya que para él Venezuela “tiene derecho a ser un país libre”. Sin embargo, en su rueda de prensa semanal como secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado sostuvo que el Ministerio Público decidió detener de nuevo a Guanipa porque incumplió las condiciones al dar declaraciones a la prensa. “Desde diciembre se han liberado 897 personas, pero ahora son 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada”, expresó Cabello. “No había pasado nada hasta que la estupidez de unos políticos que creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar (alterar) el país, violando las propias condiciones sobre las cuales se les está dando libertad”, agregó el ministro del Interior de Venezuela, quien defendió que el Ministerio Público ha hecho uso del “sistema de justicia” y que por ello, se solicitó la revocatoria de la libertad ante un tribunal. “Hay gente que se cree intocable”, concluyó.

Por su parte, la premio Nobel de la Paz denunció el “secuestro” en Venezuela de un estrecho aliado opositor y exigió elecciones democráticas. “Es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano”, dijo María Corina Machado a periodistas en Washington, donde aseguró que lo ocurrido no afecta sus planes del volver al país. Y es que Guanipa había dedicado sus pocas horas en libertad a la política, puesto que visitó a familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada y pidió nuevas elecciones. “Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”, dijo Guanipa a la AFP poco después de salir de prisión el domingo. “El día 28 de julio del año 2024 el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular”, añadió en referencia a las pasadas elecciones, que la oposición asegura Nicolás Maduro se robó. “¿La queremos respetar? Vamos a respetarla (...) ¿No la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral”.

Maduro fue depuesto por Estados Unidos en una operación militar que llevó a su captura el 3 de enero. Pocos días después, Rodríguez inició un proceso de excarcelación en medio de presiones de Washington. Hasta ahora van 426 presos políticos excarcelados, según la ONG Foro Penal. El Parlamento suspendió la sesión del martes, donde estaba prevista la aprobación de la amnistía y la inmediata liberación de los presos políticos. La del jueves sigue en pie, que coincide con una marcha convocada por el chavismo a propósito del día de la juventud.

Guanipa “no podía declarar”

Apenas salió del calabozo el domingo, Guanipa fue en una caravana motorizada hasta la cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia que oenegés denuncian como un centro de torturas y que Rodríguez ordenó cerrar. Gritó consignas, abrazó a familiares de presos políticos, tomó el micrófono y dio un discurso: una escena poco común hasta hace poco, cuando el miedo se imponía entre la oposición tras masivos arrestos y represión.