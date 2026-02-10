Conozca las aerolíneas que retomaron vuelos de Colombia a Venezuela tras reactivación del espacio aéreo

A finales de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que estaba ordenando la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela luego de una llamada con la presidenta interina Delcy Rodríguez, como parte de un esfuerzo por retomar la conectividad aérea tras meses de interrupción producto de tensiones entre Washington y Caracas. La decisión fue interpretada como un paso concreto para la normalización de los lazos y facilitar el regreso de vuelos comerciales que habían estado suspendidos o restringidos desde finales de 2025. La interrupción de las operaciones aéreas no fue casual, en noviembre de 2025, agencias como la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. emitieron avisos de precaución sobre condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano, lo que llevó a la suspensión de numerosos servicios internacionales por parte de grandes operadores. En respuesta, la autoridad aeronáutica venezolana revocó permisos de vuelo a varias aerolíneas que suspendieron sus operaciones, incluidas algunas latinoamericanas y europeas. Conozca más: Avianca reanuda vuelos a Venezuela: vuelve Bogotá–Caracas desde el 12 de febrero de 2026

Avianca reanuda vuelos diarios Bogotá – Caracas desde el 12 de febrero

Avianca, la aerolínea colombiana más grande con el mayor número de slots, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, confirmó que reactivará su ruta directa entre Bogotá y Caracas a partir del 12 de febrero de 2026 con vuelos diarios. Esta decisión se tomó tras una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, y con coordinación de las autoridades competentes. Avianca ha señalado que Venezuela ha sido históricamente un mercado relevante y que mantiene un compromiso de conectividad con ese país desde hace más de seis décadas, siempre priorizando la seguridad y el cumplimiento del marco regulatorio. Puede leer: Trump anuncia la reapertura del espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales tras dos meses de restricciones

Latam vuelve con cuatro frecuencias semanales y plan de vuelos diarios

Latam Airlines también anunció la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas desde el 23 de febrero de 2026. Inicialmente operará cuatro vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes y domingo) y proyecta elevar la oferta a siete frecuencias semanales a partir del 1 de abril, sujeto a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de Colombia y Venezuela.

Wingo reactiva su ruta Medellín-Caracas con tres frecuencias

La aerolínea de bajo costo Wingo, que había suspendido sus operaciones con Venezuela el 4 de diciembre de 2025, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad operacional, retomó oficialmente sus vuelos entre Medellín y Caracas con tres frecuencias semanales, desde marzo. La ruta operará los martes, viernes y domingos, y, según la compañía, facilitará los viajes por motivos familiares, turísticos o de negocios, con una oferta ajustada a las necesidades de los viajeros. Siga leyendo: Wingo creció 15% en 2025: transportó 3,6 millones de pasajeros en 2025 y Medellín aportó 1,3 millones

Satena evalúa continuidad de operaciones

Mientras algunas aerolíneas locales retoman vuelos, Satena, otra aerolínea colombiana con historial de rutas hacia Venezuela, ha dejado la puerta abierta. El mayor general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, señaló que para finales de febrero habrá una reunión con la Junta Directiva de la compañía para decidir si continúa con las operaciones o no.

Vuelos internacionales: Copa y otras aerolíneas reanudan servicio