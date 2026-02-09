“Arbustos humanos”, pirotecnia a gran escala y más datos del show de medio tiempo de Bad Bunny

El show de Bad Bunny en el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl este fin de semana no solo fue música, fueron postales simbólicas de lo que significa ser latino y de un sentimiento profundo de puertorriqueñidad en el escenario más importante de un país que colonizó a la isla del encanto y que la ha tenido en el olvido por muchos años. Fue defender y mostrar amor, en vivo y en directo, a ese pedazo de tierra que mide 100x35 –en millas y que el mismo Benito referenció en su discurso de aceptación del Grammy–. Hoy en la isla del encanto no hay otro tema que no sea Bad Bunny. Pero en el mundo también se habla del “conejo malo”, el video del show de Bad Bunny, de 13 minutos, le ha dado la vuelta al mundo. La transmisión confirmó que se convirtió ya en el más visto de los espectáculos de este tipo con 135.4 millones de personas, según detalló la cadena NBC, superando al del año anterior, de Kendrick Lamar que tenía 133.5 millones.

Pero el video se repite y se repite para seguir encontrando detalles más allá de lo que el equipo de Bad Bunny ha compartido a los medios de comunicación, pero más allá de esos símbolos, aquí les contamos datos técnicos de un show que le ha dado la vuelta al mundo.

Datos del gran montaje del show de Bad Bunny

Lo primero que hay que aclarar es que todo este montaje nació de la idea de Bad Bunny de transformar el campo del Levi’s Stadium, en su hogar, Puerto Rico. La compañía encargada del montaje fue Tribe Inc., expertos en el tema, con cerca de 20 años produciendo este espectáculo que se hace contrarreloj. 26 minutos duró este: 13 para el show como tal y otros 13 para montar y desmontar toda la escenografía. Le puede interesar: Video | La historia del niño al que Bad Bunny le entregó Grammy en el Super Bowl, ¿era o no Liam Conejo? Aquí hubo un primer escollo. Detalló la revista Wired que Benito quería que su espectáculo tuviera la misma estética que su reciente residencia en Puerto Rico, “donde cubrió escenarios con palmeras y caña de azúcar para recrear los alrededores de Vega Baja, donde creció”. Eso se hubiera podido hacer en cualquier estadio llevando las plantas en carritos y dejándolas en el escenario, pero no en este, que tiene unas condiciones técnicas más estrictas y usa césped natural: “Las normas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) no permiten tantos carritos en el campo, ya que destrozarían el césped. El equipo solo podía usar 25, y los necesitaban para los escenarios y demás utilería”.

Por eso esos arbustos verdes que simulan pasto en gran tamaño eran personas, en total 380 se disfrazaron para que parecieran tallos altos de hierba y así ayudar a completar el escenario que Bad Bunny quería y eso hizo que solo fuera desde fin de año que empezaran a trabajar ya que había que negociar con Bad Bunny y explicarle lo que se podía y no se podía hacer. Finalmente el “Conejo malo” aceptó lo de los “arbustos humanos” y empezó el trabajo. Otro dato interesante que entregaron fue el de la pirotecnia, que los creadores llaman “pirotecnia teatral” y que es la suma de humo de colores y fuegos artificiales. Bad Bunny utilizó para este show 9.852 puntos de esta para generar impacto en momentos claves del show, como cuando cantó Ricky Martin o al inicio y al final en que se recrearon los colores de la bandera de Puerto Rico. Según Bob Ross, el asesor de efectos especiales que orquestó el espectáculo pirotécnico, “el explosivo arsenal del domingo fue el más grande de cualquier espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en las últimas dos décadas”, le dijo a Wired.

Al fondo se ve el humo de colores, unos de los puntos de pirotecnia que tenía Benito para este show. FOTO Cortesía Edwin Rodríguez / Bad Bunny

Otro punto con el que debieron lidiar fue que el show se hizo a la luz del día, por lo que debían acomodarse a ello. Lamar, por ejemplo, aprovechó la teatralidad de la noche para su show el año pasado; Benito no. Lea también: Christian González brilló en el Super Bowl pese a derrota de Patriots ante Seattle Como no usaron carritos para las plantas, sí tenían solo 25 que usaron para mover el resto de la utilería: el carro, los postes de la luz y otros puntos claves en el espectáculo.

