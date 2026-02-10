Juan Pablo Guanipa recobró su libertad: hijo del opositor confirmó que está en su casa en Maracaibo

Ramón Guanipa, hijo del líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, anunció que su papá recobró la libertad este martes tras dos días de incertidumbre por su detención en la noche del domingo. “Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto”, escribió Ramón Guanipa en la cuenta de X de su padre confirmando su excarcelación. El opositor venezolano, gobernador electo del estado Zulia –aunque se negó a juramentar ante la Asamblea Constituyente– y uno de los más cercanos a la Nobel de Paz María Corina Machado, había sido excarcelado el pasado 8 de febrero tras permanecer casi un año preso, y tras unas horas en libertad, recorrió en motocicleta varios centros de detención en Caracas, donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa. Tras este recorrido, Guanipa fue nuevamente detenido por militares del régimen, según denunció su familia. Un grupo de al menos diez personas armadas lo interceptó en la noche en la urbanización Los Chorros, y lo retuvo en un operativo que involucró tres vehículos: un Toyota Corolla plateado, un Range Rover blanco y un Renault Symbol. En contexto: Excarcelan a Juan Pablo Guanipa en Venezuela tras ocho meses de prisión política La Fiscalía venezolana había solicitado su detención argumentando que el dirigente había violado las condiciones de su excarcelación, tesis que reforzó Diosdado Cabello el lunes. “Desde diciembre se han liberado 897 personas, pero ahora son 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada”, expresó Cabello. El ministro del Interior de Venezuela agregó que “no había pasado nada hasta que la estupidez de unos políticos que creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar (alterar) el país, violando las propias condiciones sobre las cuales se les está dando libertad”. Siga leyendo: Diosdado Cabello aseguró que nueva detención de Guanipa es por “violar términos de excarcelación” Su familia y equipo de trabajo había exigido una “fe de vida inmediata y su liberación”, pues no se sabía de su paradero, hasta este martes cuando se confirmó que se encuentra en Maracaibo. Sin embargo, indicó su hijo, “sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”. Ramón Guanipa, así mismo, agradeció al gobierno de Estados Unidos por la liberación de su papá, en especial al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, “por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”.