Juan Pablo Guanipa recobró su libertad: hijo del opositor confirmó que está en su casa en Maracaibo

Ramón Guanipa, hijo del líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, anunció que su papá recobró la libertad este martes tras dos días de incertidumbre por su detención en la noche del domingo.

“Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto”, escribió Ramón Guanipa en la cuenta de X de su padre confirmando su excarcelación.

El opositor venezolano, gobernador electo del estado Zulia –aunque se negó a juramentar ante la Asamblea Constituyente– y uno de los más cercanos a la Nobel de Paz María Corina Machado, había sido excarcelado el pasado 8 de febrero tras permanecer casi un año preso, y tras unas horas en libertad, recorrió en motocicleta varios centros de detención en Caracas, donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa.

Tras este recorrido, Guanipa fue nuevamente detenido por militares del régimen, según denunció su familia.

Un grupo de al menos diez personas armadas lo interceptó en la noche en la urbanización Los Chorros, y lo retuvo en un operativo que involucró tres vehículos: un Toyota Corolla plateado, un Range Rover blanco y un Renault Symbol.

La Fiscalía venezolana había solicitado su detención argumentando que el dirigente había violado las condiciones de su excarcelación, tesis que reforzó Diosdado Cabello el lunes.