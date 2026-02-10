Imputación a Ricardo Roa genera ruido reputacional y presionaría la acción de Ecopetrol

La acción de Ecopetrol tuvo leve retroceso en la mañana de este martes y hacia las 9:38 a. m. se negociaba en $2.200, lo que representa una caída de $50 frente al cierre anterior y una variación negativa de 2,22%, según datos de la Bolsa de Valores de Colombia.
En lo corrido de la jornada, el título tocó un mínimo diario de $2.200, luego de haber alcanzado un máximo de $2.250, nivel que coincidió con el precio de cierre de la sesión previa.
La corrección estuvo acompañada de un fuerte volumen de negociación, con 657,7 millones de acciones transadas y un monto cercano a $1,45 billones, lo que evidencia una marcada presión vendedora desde las primeras horas del mercado.
Este comportamiento se da en medio del anuncio de la Fiscalía General de la Nación, que informó que imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por una presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como por un supuesto tráfico de influencias en la compra de un apartamento.
Aunque se trata de señalamientos de carácter personal y no corporativo, el proceso podría tener implicaciones reputacionales para la principal empresa del país.