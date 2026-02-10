Imputación a Ricardo Roa genera ruido reputacional y presionaría la acción de Ecopetrol

La acción de Ecopetrol tuvo leve retroceso en la mañana de este martes y hacia las 9:38 a. m. se negociaba en $2.200, lo que representa una caída de $50 frente al cierre anterior y una variación negativa de 2,22%, según datos de la Bolsa de Valores de Colombia. En lo corrido de la jornada, el título tocó un mínimo diario de $2.200, luego de haber alcanzado un máximo de $2.250, nivel que coincidió con el precio de cierre de la sesión previa. Puede leer: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro y tráfico de influencias La corrección estuvo acompañada de un fuerte volumen de negociación, con 657,7 millones de acciones transadas y un monto cercano a $1,45 billones, lo que evidencia una marcada presión vendedora desde las primeras horas del mercado. Este comportamiento se da en medio del anuncio de la Fiscalía General de la Nación, que informó que imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por una presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como por un supuesto tráfico de influencias en la compra de un apartamento. Entérese: Ecopetrol y Drummond lideraron las exportaciones de Colombia en 2025 Aunque se trata de señalamientos de carácter personal y no corporativo, el proceso podría tener implicaciones reputacionales para la principal empresa del país.

Impactos reputacionales y eventualmente patrimoniales sobre la empresa

Sobre el contexto de fondo, Julio César Vera, presidente de Xua Energy, advirtió que Ecopetrol enfrenta en 2026 retos clave para garantizar buenos resultados financieros en un entorno marcado por precios bajos del petróleo, una tasa de cambio revaluada y su papel estratégico en la seguridad energética del país, especialmente en los proyectos de importación de gas. Le interesa: Nuevo gas importado fortalecerá el abastecimiento energético desde diciembre de 2026 A esto se suman decisiones sensibles como la posible venta de los activos en el Permian, la gestión del portafolio de exploración y producción, el desafío de mantener los niveles de producción de petróleo y frenar la caída sostenida de la producción de gas, así como el avance de los proyectos de energías renovables dentro de la estrategia de descarbonización hacia 2040. En ese escenario, el analista señaló que lo ideal sería que la presidencia de la compañía pudiera concentrarse plenamente en estos frentes estratégicos y no en atender un proceso penal que, más allá de su desenlace, puede generar impactos reputacionales y eventualmente patrimoniales sobre la empresa. “Es normal que, ante una situación de este tipo, que puede afectar el gobierno corporativo, el mercado reaccione y el precio de la acción se vea presionado”, indicó. Más noticias: Ecopetrol define su Junta Directiva 2026-2029, ¿quiénes entran y quiénes salen? Vera agregó que no es descartable que la junta directiva evalúe la situación y las decisiones a tomar para mitigar riesgos reputacionales, financieros e incluso comerciales, en un momento en el que Ecopetrol sigue siendo el activo empresarial más importante del país y uno de los principales vehículos de ahorro de los colombianos.

Lectura del mercado: incertidumbre por gobierno corporativo y resultados