Cerrada la temporada de fichajes, así queda Nacional para Liga, Copa y Sudamericana

Aunque el club no estuvo de acuerdo con el límite de 25 jugadores impuesto por la Dimayor, se ajustó a la norma y contará con una nómina que mezcla experiencia, figuras y juventud para ir por todos los objetivos de la temporada.

    Este fue el equipo que afrontó la primera fecha de la Liga frente a Chicó. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
Deportes

hace 2 horas
Atlético Nacional ya tiene definida la nómina con la que afrontará los tres torneos de la temporada: la Liga, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana. El club antioqueño fue uno de los equipos que expresó su inconformidad con la decisión de la Dimayor de limitar a 25 el número de jugadores inscritos en la plantilla profesional. Sin embargo, finalmente se acogió a la medida y completó el grupo que estará disponible para el técnico Diego Arias, teniendo en cuenta que los futbolistas sub-20 no cuentan dentro de ese límite y podrán ser utilizados durante la campaña.

Con esta normativa en mente, Nacional conformó un plantel con experiencia y variantes en todas las líneas. En la portería contará con el liderazgo de David Ospina, acompañado por Harlen Castillo y Kevin Cataño. En la zona defensiva aparecen nombres como Andrés Román, William Tesillo, Simón García, César Haydar, Samuel Velásquez, Milton Casco y Christian Uribe, quienes buscarán darle solidez al fondo verdolaga.

El mediocampo reúne jugadores de peso y talento creativo. Matheus Uribe y Jorman Campuzano encabezan la zona de volantes, junto a Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo y Juan Bauzá, quienes aportan equilibrio, experiencia y generación de juego.

En ataque, el equipo contará con una amplia variedad de opciones: Robinson García, Nicolás Rodríguez, Eduard Bello, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Dairon Asprilla, Cristian “Chicho” Arango y Alfredo Morelos, una delantera con velocidad, potencia y gol.

Además de los 25 inscritos, el cuerpo técnico también podrá recurrir a varios jugadores jóvenes que no entran en ese límite reglamentario. Entre ellos están el defensor central Néider Parra; los volantes Jesús Chinchía, Felipe Marín, Xavy Ríos y Matías Lozano; el extremo Juan José Rosa; y el portero Edimer Zea.

Pensando en un equipo base, el once titular tipo de Nacional estaría conformado por David Ospina en el arco; Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Milton Casco en defensa; Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo en el mediocampo; y en ataque Andrés Sarmiento, Cristian Arango y Alfredo Morelos.

Con esta nómina, el conjunto verdolaga buscará ser protagonista en todas las competiciones, combinando experiencia, jerarquía y juventud para pelear por los títulos de la temporada.

