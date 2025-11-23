Venezuela capturó a dos personas en narcoavioneta que “invadió el espacio aéreo” al aterrizar de emergencia

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detuvo a un colombiano y a un venezolano tras la incursión de una avioneta procedente de Guyana que irrumpió sin autorización en el espacio aéreo de Venezuela y aterrizó de emergencia en la Gran Sabana.

La aeronave, según las autoridades, estaba asociada al narcotráfico.

El general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, informó en Telegram este 23 de noviembre que los dos capturados fueron identificados como Andrés Guillermo Carvajal Díaz, de nacionalidad colombiana, y Jesús Alberto Espinoza Arrizaga, venezolano.

Ambos se movilizaban como pilotos de una aeronave tipo Cessna 210 cuyas siglas estaban cubiertas para evitar reconocimiento.

De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave ingresó a muy baja altura desde territorio de Guyana, “irrumpieron e invadieron flagrantemente y a vuelo bajo el espacio aéreo venezolano, violando la soberanía nacional y contraviniendo la ley de control para la defensa integral del espacio aéreo venezolano”.