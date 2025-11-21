Miss Universo: la corona que ya no encaja

La noticia le dio la vuelta al mundo: la mexicana Fátima Bosch –la misma del escándalo de la primera semana de Miss Universo, a quien un directivo la iba echar del certamen tras una acalorada discusión– ganó el concurso de belleza más famoso y antiguo del mundo. Pero eso no es todo. Según expertos “misólogos” no fue ni la mejor del certamen ni la mejor de la noche y la “corona” se la merecía más Olivia Yacé de Costa de Marfil.
Tras la elección hubo abucheo en el Impact Arena de Bangkok, recinto de la gala en Tailandia. Hubo cuestionamientos a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, tras las acusaciones de uno de los jurados, Omar Harfouch, quien renunció antes de la gala (también lo hizo el exjugador de fútbol francés Claude Makélélé) y denunció presunta manipulación en la elección de finalistas y en la coronación de Miss México.