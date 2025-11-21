Polémica en el fútbol: Fifa eliminó afiche del Mundial 2026 donde estaba James Rodríguez, pero no Cristiano Ronaldo

De otra parte, el hecho de que Estados Unidos sea una de las sedes ha puesto el Mundial en una dimensión política. Donald Trump, presidente de ese país –y amigo de Infantino, el mandatario de la Fifa–, ha intentado influir varias veces en la realización del torneo. Por un lado, emitió un veto de Visa a 12 naciones que afectaría el ingreso del público de 3 selecciones, de las que dos ya están clasificadas (Haití e Irán), mientras que la otra disputará el Repechaje (República Democrática del Congo).

Trump también ha amenazado con cambiar las ciudades donde se tiene previsto que se juegue el torneo por temas de orden público. Estados Unidos es el país que más urbes aportará para el torneo. Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle son los 11 lugares de la Unión Americana donde se tiene previsto se jueguen los partidos.

¿Quiénes aparecían en el póster de la polémica?

Por eso, todo lo relacionado con el torneo genera revuelo. El jueves, la Fifa, ya con 42 de las 48 selecciones clasificadas al torneo, publicó el primer afiche oficial del torneo. En el montaje aparecían las figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Memphis Depay, Harry Kane, Erling Haaland, etcétera, etcétera, etcétera.

Este el afiche del Mundial 2026 que publicó la Fifa en el que no está Cristiano Ronaldo y después lo borró de su cuenta de X. Foto: tomada del x de @Mercado_Ingles

La imagen tenía como protagonistas principales al colombiano James Rodríguez y al argentino Lionel Messi, quienes se enfrentaron hace más de un año en la final de la Copa América que se disputó en Estados Unidos y son dos “figuras queridas” en el seno de la Fifa –sobre todo Messi.

En esta imagen se ven las publicaciones de la página de la Copa del Mundo en español hechas el 20 de noviembre, día que se subió el post. Ya no aparece. Foto: captura de pantalla

Sin embargo, había un gran ausencia: el portugués Cristiano Ronaldo, la gran figura del seleccionado luso que, si nada extraordinario ocurre, jugará su sexta Copa del Mundo con 41 años. En el afiche aparece, como figura de Portugal, Bruno Fernandes, quien juega para el Manchester United.