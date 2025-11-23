Tragedia tras encendido navideño: un menor murió en medio de dos tiroteos en Chicago, EE. UU.

Al menos un adolescente de 14 años muerto y otras ocho personas de entre trece y 17 años resultaron heridas de diversa consideración durante un tiroteo en Chicago Loop, en el distrito financiero de Chicago, en el estado estadounidense de Illinois, después de otro episodio que dejó siete víctimas, según informaron las autoridades locales.
Este incidente se produjo en la noche de este pasado viernes, apenas una hora después de que otro tiroteo ocurrido durante una ceremonia de encendido de decorado navideño en otro punto de la ciudad se saldase al menos con otras siete personas heridas.
“La noche pasada, horas después de que más de 20.000 personas llegaran a la ciudad para disfrutar de nuestra ceremonia anual de iluminación de árboles. Hubo dos incidentes de disparos muy serios. A las 22.00 horas (hora local), siete víctimas fueron disparadas en 164 North State Street. Momentos después, hubo otro disparo en 140 South Dearborn. Hubo dos víctimas adicionales. Una de esas víctimas, una joven de 14 años, sostuvo varias heridas de disparos y murió”, ha explicado el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.