Países de la Unión Europea preparan su respuesta a amenazas de Trump por Groenlandia

Los países de la UE dieron muestra de su unidad frente a las amenazas arancelarias lanzadas por Donald Trump, quien insiste en su deseo de apoderarse de Groenlandia, un territorio danés autónomo.
Ante la gravedad de la situación, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció una cumbre extraordinaria de los líderes de la UE “en los próximos días”, tras una reunión de emergencia de los embajadores de los países del bloque.
De acuerdo con fuentes de la UE, es probable que esa cumbre extraordinaria tenga lugar el jueves.
“Juntos, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender la soberanía de Groenlandia y el Reino de Dinamarca”, señaló por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X.