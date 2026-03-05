Petro se atribuyó la reducción de homicidios en Medellín, pero en octubre culpaba a las autoridades locales

El presidente Gustavo Petro se refirió este jueves a la reducción histórica de homicidios con la que cerró Medellín en febrero pasado, que se convirtió en el mes con menos asesinatos en 50 años en la capital antioqueña.
Aunque el hito ya había sido informado por la Alcaldía de Medellín desde el fin de semana pasado, el primer mandatario aprovechó la coyuntura para reclamar como suyo el comportamiento de esos indicadores, planteando que serían producto de los diálogos que su gobierno viene entablando con los líderes de las estructuras armadas del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí.
“La reducción de la tasa de homicidios de Medellín, como la de Nariño y Barranquilla, tiene una causa, así no le guste al alcalde: es la política de paz de mi gobierno la que ha reducido la tasa de homicidios de Medellín”, dijo Petro, reclamando para sí mismo ese logro.