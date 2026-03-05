Shakira y Beéle lanzan ‘Algo tú’, su primera canción juntos

Shakira estrenó una nueva colaboración musical junto al artista urbano Beéle . El tema, titulado Algo tú , marca la primera canción interpretada únicamente por ambos músicos.

El lanzamiento llegó pocos días después de que los dos artistas presentaran el sencillo en vivo durante el multitudinario concierto que Shakira ofreció en el Zócalo de Ciudad de México, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital mexicana. La actuación sirvió como adelanto del tema antes de su publicación oficial en plataformas digitales.

Algo tú combina elementos de música urbana con ritmos de raíz caribeña. En la producción aparecen influencias afro y referencias sonoras asociadas a la tradición musical colombiana, entre ellas guiños a la gaita, instrumento característico de la región Caribe y del entorno cultural del que provienen ambos artistas.

La producción del sencillo estuvo a cargo de A.C. y Flambo, junto con la participación de los propios intérpretes. El resultado es una canción que mezcla estructuras del pop latino con el estilo urbano que ha marcado buena parte de la música comercial reciente.

Amplíe la noticia: ¡Impresionante! Shakira rompe récord en el Zócalo de México: 400.000 personas en el cierre de su gira

Aunque Shakira y Beéle ya habían coincidido anteriormente en un proyecto musical, esta es la primera ocasión en la que comparten una canción como dúo principal.

En 2025 participaron juntos en una nueva versión del tema Hips Don’t Lie, grabada junto al cantante británico Ed Sheeran para una iniciativa con Spotify que conmemoró el aniversario del álbum Oral Fixation, Vol. 2.