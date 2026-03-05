Nivel del mar sería hasta un metro más alto de lo estimado y abre la puerta a nuevos riesgos costeros

Un nuevo estudio científico advierte que el nivel del mar en las costas del mundo podría ser considerablemente más alto de lo que se estimaba hasta ahora, lo que implica que el impacto del aumento de los océanos por el cambio climático podría llegar antes y afectar a más personas de lo previsto.
La investigación, publicada este miércoles en la revista científica Nature, señala que en promedio el nivel del mar en las zonas costeras podría ser unos 30 centímetros más alto que lo asumido en muchos estudios, e incluso alcanzar diferencias cercanas a un metro en algunas regiones.
El aumento del nivel del mar es uno de los efectos más visibles de la crisis climática provocada por la actividad humana. Millones de personas viven en zonas costeras vulnerables y los científicos estiman que, incluso si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, el planeta ya está encaminado hacia un incremento global del mar de unos 15 centímetros para 2050.