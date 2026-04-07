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Trump postergó, otra vez, su ultimátum a Irán por dos semanas si reabre el estrecho de Ormuz

El republicano dijo que Irán ha enviado a Estados Unidos una propuesta de 10 puntos que serían “viables” para la negociación. Irán, por su parte, aceptó reabrir el estrecho de Ormuz, pero con limitaciones técnicas.

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado su plazo para llegar a un acuerdo con Irán. FOTO: Getty
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado su plazo para llegar a un acuerdo con Irán. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 2 horas
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El presidente estadounidense Donald Trump declaró este martes que aceptó suspender durante dos semanas semanas los ataques a Irán y que está dispuesto a un alto el fuego si Teherán reabre el estrecho de Ormuz, de importancia vital.

“Sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”, publicó Trump en las redes sociales poco más de una hora antes de que venciera el plazo que había establecido, tras conversaciones con mediadores paquistaníes.

Lea también: “Esta noche morirá toda una civilización”: Trump amenaza a toda la infraestructura eléctrica de Irán

“¡Esto será un alto el fuego por ambos bandos!”, escribió Trump. “La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un Acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán, y la paz en Oriente Medio”.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable sobre la cual negociar”, añadió. El anuncio se produjo después de que Pakistán hiciera una propuesta de último minuto para evitar ataques masivos de Estados Unidos contra Irán esta noche.

Trump había advertido que “toda una civilización morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo. “Casi todos los distintos puntos de conflicto del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y consumado”, añadió Trump.

Irán acepta garantizar navegación por estrecho de Ormuz por dos semanas “si cesan los ataques”

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, anunció que su país acepta reabrir el estrecho de Ormuz como parte de una tregua de dos semanas condicionada al cese de los ataques israeloestadounidenses.

“Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas”, aseguró el canciller de la república islámica en la red social X. “Durante un período de dos semanas, será posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”, añadió.

Entérese: “Podría ser eliminado en una noche, y podría ser mañana mismo”: Trump amenaza a Irán si no reabre Ormuz

Sin embargo, el ejército israelí dijo que Irán lanzó misiles hacia su territorio, después de que el republicano anunciara que postergó por dos semanas un devastador ataque contra infraestructuras iraníes.

Las Fuerzas Armadas israelíes “han identificado misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Se están activando los sistemas de defensa para interceptar esta amenaza”, indicaron las fuerzas militares en la plataforma Telegram.

Se escucharon explosiones desde Jerusalén y Jericó, en la Cisjordania ocupada, según corresponsales de la AFP. Unos 20 minutos después de informar del ataque iraní, el ejército israelí autorizó a los habitantes, a través de la misma plataforma, a abandonar los refugios donde se los había instado a refugiarse.

Siga leyendo: Así han sido los nuevos ataques contra Irán a pocas horas de que expire el ultimátum de Trump

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