Trump postergó, otra vez, su ultimátum a Irán por dos semanas si reabre el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este martes que aceptó suspender durante dos semanas semanas los ataques a Irán y que está dispuesto a un alto el fuego si Teherán reabre el estrecho de Ormuz, de importancia vital.

“Sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”, publicó Trump en las redes sociales poco más de una hora antes de que venciera el plazo que había establecido, tras conversaciones con mediadores paquistaníes.

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“¡Esto será un alto el fuego por ambos bandos!”, escribió Trump. “La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un Acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán, y la paz en Oriente Medio”.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable sobre la cual negociar”, añadió. El anuncio se produjo después de que Pakistán hiciera una propuesta de último minuto para evitar ataques masivos de Estados Unidos contra Irán esta noche.

Trump había advertido que “toda una civilización morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo. “Casi todos los distintos puntos de conflicto del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y consumado”, añadió Trump.