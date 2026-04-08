¿Tener participación en una empresa equivale a ser su dueño? El dilema entre Westcol y Mr Stiven por la discoteca Dulcinea en Medellín

En el mundo del streaming existen competencias, alianzas y negocios como los de Westcol y Mr. Stiven, quienes son reconocidos en el país no solo por su contenido de atracción para jóvenes, sino también por sus numerosas propiedades y cercanía con artistas musicales como Blessd y Arcángel. Sin embargo, estos influencers ya no tienen la misma amistad que solían mostrar en sus inicios cuando aparecían en plataformas como YouTube o Kick, puesto que ahora son más distantes y mantienen una especie de conflicto influenciado por la competencia en sus visualizaciones. Lea también: ¿A Westcol le pagaron por entrevistar a Petro? Esto fue lo que respondió Pero hay algo que sí tienen en común: son socios de la discoteca Dulcinea, una de las más famosas de Medellín, con un gran número de seguidores en Instagram y un impacto notable en su público debido a temáticas populares como la denominada ‘Jueves de agropecuarios’.

¿Quién es el dueño de Dulcinea?

En la actualidad existe un dilema sobre quién es el dueño de Dulcinea, porque que se habla de tres socios, algunos con un porcentaje mayor sobre la discoteca y otros con una participación menor, pero igualmente involucrados en aspectos clave de la operación y la marca. El socio principal es Andrés Aguirre, quien junto con el streaming es quien maneja la marca y gran parte operativa del establecimiento. Él sería la persona encargada de poner en funcionamiento el lugar y que sea una realidad. Seguido de Aguirre se encuentra Luis Fernando Villa Álvarez (Westcol), quien aclaró a través de una transmisión que también se encarga de la marca y de invitar a los cantantes a presentarse en la discoteca. “Yo me asocié con Andrés y juntos conformamos un equipo de dos para impulsar un buen marketing. Mi proyecto con Dulcinea viene desde cero; nosotros la hemos trabajado y la hemos hecho crecer”, expresó. Entérese: Luego de su transmisión con Petro, Westcol revela fecha de su encuentro con Álvaro Uribe En la línea de sociedades también aparece el nombre de Stiven Tangarife Caicedo (Mr. Stiven), quien aseguró que, aunque tiene poca participación en la discoteca, “también es el dueño”. “La gente se molesta cuando digo que Dulcinea es mi discoteca. Puede que tenga el 0,01 %, pero también tengo participación ahí y puedo decir que es mi discoteca”, afirmó Mr. Stiven, declaraciones que generaron la reacción de Westcol diciendo que este último es socio, más no dueño: “Cuando usted tiene el 50 % de una empresa, entonces es suya”.

@viralesclips25 Westcol dice que Mr stiven no es dueño de dulcinea ♬ sonido original - Viralesclips

¿Quién tiene la razón?

El abogado Néstor Gómez explicó que es importante entender la diferencia entre un socio mayoritario y los minoritarios: “Quien posee el 5 % de un capital social no es menos propietario que quien posee el 50 %”. Gómez añadió que la diferencia entre las sociedades radica en su voto en la Asamblea General de Accionistas: “Si tienes exactamente el 50 %, entonces aún no tienes la capacidad de controlar la compañía por sí solo”. La persona que tiene el 50 % de las acciones de una empresa es tan propietaria como quien tiene el 5 %. “Hay decisiones que requieren el 100 % de las acciones por ley. Existen casos en donde hasta el que tiene el 95 % se ve imposibilitado para adoptar decisiones sobre la compañía por sí solo si el propietario del 5 % no está de acuerdo. Esto se debe a que en algunos estatutos se ha previsto que las decisiones deben aprobarse con voto plural y no singular”, concluyó.

@nestor.gomez.abog 😳 @westcol dijo: “con el 5% no eres dueño, solo eres socio...” 👀💣 Esa frase suena “obvia”... hasta que entiendes lo que puede pasar de verdad en una sociedad cuando alguien tiene ese porcentaje ⚖️ 📌 Si eres mayoritario, ojo. 📌 Si eres minoritario, también. ▶️ Mira el reel completo y dime si todavía piensas igual. #Westcol #WestCOL #NestorGoAbogado #DerechoSocietario #SAS ♬ sonido original - Nestor Go⏩️abogado