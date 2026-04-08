Caos en entrega de pasaportes por supuesto “ataque cibernético”, ¿tiene que ver el nuevo modelo?

Por un supuesto ataque cibernético, este miércoles fue suspendida la atención en las oficinas para la expedición de pasaportes. Las fallas en el sistema se presentaron en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y hasta en los consulados. El problema se concentró en la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano), por lo cual no se pueden prestar servicios clave como apostilla y pasaportes en línea, según la Cancillería. El Ministerio informó que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología inició una intervención técnica en la plataforma para resolver las intermitencias, mientras se acumulaban las filas en las principales sedes de expedición de pasaportes. “Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, escribió la Cancillería. Al cierre de esta edición, la entidad publicó un nuevo reporte, detallando que luego del análisis del problema “se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”.

¿Qué hacer si tiene cita?

La entidad agregó que el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento. Se recomienda estar pendiente de los diferentes canales de la Cancillería y las oficinas de expedición, como gobernaciones y consulados, para planear su trámite. En este momento no hay certezas de si quienes tienen su cita esta semana la perderán. La cartera dijo que, si bien son conscientes del impacto generado por las intermitencias temporales del servicio, “estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo”. Y concluyeron que “una vez confirmada la estabilización total de la plataforma, se emitirá una notificación formal de cierre del mantenimiento”. Hasta el momento no es claro cuánto tiempo pueda tardar en resolverse el inconveniente.

Egan Bernal, entre los afectados

La presencia del ciclista Egan Bernal en las afueras de una sede de trámites de la Cancillería en Bogotá no pasó desapercibida. El campeón del Tour de Francia fue captado mientras realizaba una consulta a un funcionario, en medio de la atención de decenas de personas confundidas. El corredor del INEOS Grenadiers llegó vestido con su uniforme oficial y acompañado de su bicicleta. Declaró que le urgía realizar el trámite porque tiene pendiente viajar a Europa para competir, y solicitó ayuda a los funcionarios. Su equipo lo espera el 12 de abril, pensando en iniciar los entrenamientos de cara al Giro de Italia, que será en mayo.

“Una falla estructural”

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo), sindicato de la Cancillería, denunció que el problema está afectando a los colombianos en todo el mundo. “El silencio sobre la afectación mundial no es un descuido: es una omisión que invisibiliza a miles de colombianos en el exterior que llevan dos días sin poder ser atendidos”, expresó el sindicato. Los consulados más golpeados fueron los de Nueva York, Newark, Miami, Orlando, Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao y Santiago de Chile. A juicio de Unidiplo, “esto no es un inconveniente técnico puntual. Es una falla estructural recurrente que el Ministerio lleva años sin resolver, incumpliendo los compromisos adquiridos en el Acuerdo Sindical 2023 en materia de renovación del SITAC”.

Cambios en el modelo