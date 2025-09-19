Juez desestimó millonaria demanda de Trump contra The New York Times por difamación

Un juez federal de Florida desestimó este viernes una demanda por 15.000 millones de dólares presentada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el diario The New York Times por difamación.
La demanda de 85 páginas presentada por Trump el 15 de septiembre contra el New York Times es “inapropiada e inadmisible”, ya que no respeta las normas de procedimiento, afirma el juez Steven Merryday en su dictamen.
“Se desestima con permiso para modificarla en un plazo de 28 días”, en un formato que no supere las 40 páginas, según el texto de la decisión.
Merryday, nombrado por el presidente republicano George H. W. Bush, no se pronunció sobre el fondo de la demanda, pero criticó su estilo, los elogios a Trump y su excesiva extensión.