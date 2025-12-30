Con alza del salario mínimo y tasas hipotecarias altas, ¿qué pasará con la compra de vivienda en 2026?

El presidente Gustavo Petro anunció un incremento de 23% en el salario mínimo para 2026, una medida que tendrá efectos directos sobre el mercado de la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP) en Colombia.
El ajuste incide de manera automática en el valor de este tipo de inmuebles, debido a que sus precios máximos están indexados al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). En consecuencia, el valor final de la VIS y la VIP aumentará en la misma proporción definida por el Gobierno Nacional.
