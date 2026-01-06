Los bailes de Maduro que desataron la furia de Trump: “trata de imitarme”

El presidente estadounidense Donald Trump desdeñó el martes los pasos de baile del líder venezolano Nicolás Maduro, al que acusó de querer imitarle, aunque reconoció, por otra parte, que su esposa Melania “odia” su propio estilo.

Trump explicó y celebró ante una conferencia de legisladores republicanos la captura del líder venezolano. Durante sus explicaciones aludió al estilo de Maduro: “Se sube ahí y trata de imitar un poco mi baile”, dijo.

Trump habló en el Centro de Artes Kennedy en Washington, que recientemente fue rebautizado como Centro Trump-Kennedy. “Pero es un tipo violento, y ha matado a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando”, aseguró, sin más detalles. Trump tampoco ahondó en sus vagos planes de “gobernar” Venezuela a distancia.