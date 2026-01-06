x

Los bailes de Maduro que desataron la furia de Trump: “trata de imitarme”

El presidente estadounidense dijo en una rueda de prensa que la primera dama, Melania Trump, “odia” verlo a él bailar, pues le parece “poco presidenciable”.

  • Donald Trump habló de los bailes del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro. FOTOS: Tomada de redes sociales - XINHUA
Agencia AFP
hace 9 horas
El presidente estadounidense Donald Trump desdeñó el martes los pasos de baile del líder venezolano Nicolás Maduro, al que acusó de querer imitarle, aunque reconoció, por otra parte, que su esposa Melania “odia” su propio estilo.

Trump explicó y celebró ante una conferencia de legisladores republicanos la captura del líder venezolano. Durante sus explicaciones aludió al estilo de Maduro: “Se sube ahí y trata de imitar un poco mi baile”, dijo.

Lea también: El misterio que rodea la muerte de los 32 cubanos que protegían a Maduro en operación de EE. UU.

Trump habló en el Centro de Artes Kennedy en Washington, que recientemente fue rebautizado como Centro Trump-Kennedy. “Pero es un tipo violento, y ha matado a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando”, aseguró, sin más detalles. Trump tampoco ahondó en sus vagos planes de “gobernar” Venezuela a distancia.

Maduro aparecía regularmente en el escenario bailando al ritmo de un remix techno de su lema “No War, Yes Peace” mientras las fuerzas estadounidenses se concentraban en el Caribe en septiembre de 2025, una actitud burlona que según el diario The New York Times disgustó a la Casa Blanca e influyó en la decisión de lanzar la operación militar sobre Venezuela.

Trump, de 79 años, por su parte, baila la canción disco “Y.M.C.A.” en sus mitines, una coreografía que ha sido reutilizada innumerables veces por seguidores y críticos en redes sociales.

Mientras hablaba de la prohibición, impuesta por su administración, de que personas trans compitan en deportes femeninos de mujeres y niñas, Trump hizo una imitación exagerada de lo que dijo ser una halterófila trans.

“Mi esposa odia cuando hago esto”, dijo Trump. A su juicio “es tan poco presidencial”, dijo. “Ella odia cuando bailo” acabó confesando. “¿Se imaginan a FDR bailando?”, añadió. El presidente Franklin D. Roosevelt, que estuvo en el cargo de 1933 a 1945, quedó paralizado de cintura para abajo por la polio en 1921.

Siga leyendo: ¿Como en Venezuela? 4 razones para entender la obsesión de Trump por Groenlandia

