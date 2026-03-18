Iván Cepeda respalda anuncio de Gustavo Petro de liquidar las EPS “quebradas”

Un aviso a los pacientes y usuarios del sistema de salud les hizo el candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Esta semana el presidente Gustavo Petro anunció que las entidades promotoras de salud (EPS) que estén “quiebra” las iban a liquidar. Hubo debate sobre ese anuncio este miércoles en el Senado de la República.
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El también senador hizo una declaración a medios —en medio de la reanudación de las sesiones en el Congreso— sobre lo dicho por el mandatario.