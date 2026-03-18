Iván Cepeda respalda anuncio de Gustavo Petro de liquidar las EPS “quebradas”

Un aviso a los pacientes y usuarios del sistema de salud les hizo el candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Esta semana el presidente Gustavo Petro anunció que las entidades promotoras de salud (EPS) que estén “quiebra” las iban a liquidar. Hubo debate sobre ese anuncio este miércoles en el Senado de la República. Le puede interesar: Fecode irá a paro: piden “estabilizar” su modelo de salud y anuncian apoyo a Cepeda. El también senador hizo una declaración a medios —en medio de la reanudación de las sesiones en el Congreso— sobre lo dicho por el mandatario.

“Yo respaldo eso porque en Colombia el peor robo que ha habido en la historia reciente del país es el saqueo que hicieron determinadas empresas del sistema de salud y eso, de una manera sistemática, se sigue desconociendo y negando”, aseguró el candidato. Así mismo, señaló que “aquí ha habido un auténtico saqueo de los recursos de los colombianos para la salud. Y encima de eso, existe la pretensión, bastante desvergonzada, de que se les siga entregando dineros a empresas que han demostrado su total ineficiencia para atender a los colombianos”. Entérese: Amenazas y mentiras de Petro al querer liquidar EPS “quebradas”

Finalmente, invitó a que “nos sentemos a hacer un debate serio, un diálogo a fondo sobre cómo atender el gravísimo problema en la crisis que hay hoy en el sistema de salud”.

Vale recordar que el presidente Petro dijo que “depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas” y que “sería un suicidio” para el país “sacar $50 billones de deuda del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS”. Amplíe la noticia: Acemi reacciona a amenaza de Petro de liquidar EPS: “aumenta el riesgo de millones de colombianos”

En esa sesión del Senado hubo una disputa entre Cepeda y la candidata Paloma Valencia. El senador petrista expresó que “no voy a utilizar este escenario para hacer campaña electoral. Aquí se nos paga para venir a legislar, no hacer campaña electoral. No hacer campaña electoral sucia, una campaña a punta de calumnias, mentiras, injurias, insultos, rumores porque no tienen argumentos de fondo. Lo que hemos lastimosamente escuchado en estos años aquí, en lo que hemos perdido tiempo valioso escuchando, debo decirlo con respeto, pero también con fuerza”. Ante eso, Valencia pidió que “nos cuenten cómo entonces en este Gobierno se están gastando 12 billones adicionales en nómina, empleo de la militancia, contratan la gente que ni siquiera trabaja para que voten por ellos con la plata de todos los colombianos. En plena ley de garantía oigan pues, este gobierno se ha gastado 2 billones de pesos, en eventos y publicidad. Publicidad y diciéndole a los colombianos que voten por el Pacto Histórico solapadamente, haciéndole trampa a la Constitución política y a la ley”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué EPS serán liquidadas en Colombia? Según el anuncio del presidente Gustavo Petro, la medida se aplicará a aquellas Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en estado de “quiebra” o insolvencia financiera, aunque aún se espera el listado oficial de la Supersalud. ¿Por qué pelearon Iván Cepeda y Paloma Valencia en el Senado? Cepeda acusó a la oposición de hacer “campaña sucia” con mentiras sobre la salud. Valencia respondió denunciando un aumento de 12 billones en nómina estatal y 2 billones en publicidad oficial durante la ley de garantías.