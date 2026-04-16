Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Trump asegura que líderes de Israel y Líbano hablarán este jueves por primera vez en 34 años

Israel y Líbano retomarán diálogo en medio de una guerra con más de 2.000 muertos y un millón de desplazados, mientras Irán tensiona el mundo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

    Benjamin Netanyahu “hablará por primera vez” con el presidente libanés, Joseph Aoun. Foto: Getty y redes sociales @netanyahu / @LBpresidency
    Donald Trump en su red social Truth. Foto: captura de pantalla
    Mensaje de Joseph Aoun en red social X. Foto: captura de pantalla
Agencia AFP
hace 9 horas
Estados Unidos se mostró optimista sobre las negociaciones con Irán y prosiguió sus esfuerzos de mediación entre Israel y Líbano, afirmando que sus “líderes” conversarán este jueves, una información corroborada por una ministra israelí pero que Beirut no confirmó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió el miércoles en su red Truth Social que Washington está “intentando dar un poco de espacio para respirar entre Israel y Líbano”.

“Hace mucho tiempo que los dos líderes no se hablan, unos 34 años. Será mañana (jueves). ¡Genial!”, anunció.

Donald Trump en su red social Truth. Foto: captura de pantalla

Este anuncio se produce tras el encuentro el martes entre los embajadores de ambos países en Washington, en el contexto de la guerra entre Israel y el grupo libanés proiraní Hezbolá.

Sin embargo, una fuente oficial libanesa negó estar al tanto de la conversación anunciada por Trump: “No estamos al tanto de un contacto previsto con la parte israelí y no se nos ha informado de ello por los canales oficiales”, declaró a la AFP.

Por su parte, la ministra israelí de Innovación, Gila Gamliel, afirmó que el primer ministro Benjamin Netanyahuhablará por primera vez” con el presidente libanés, Joseph Aoun, “tras tantos años de ruptura total del diálogo entre ambos países”.

“Cabe esperar que esta iniciativa conduzca finalmente a la prosperidad y al desarrollo de Líbano como Estado”, agregó en la radio militar israelí.

Mensaje de Joseph Aoun en red social X. Foto: captura de pantalla

La importancia de un alto el fuego para frenar la crisis en Oriente Medio

Las conversaciones celebradas el martes en Washington entre Líbano e Israel, dos países técnicamente en guerra desde hace décadas, fueron el primer diálogo directo de alto nivel entre ambos desde 1993.

Líbano se vio arrastrado al conflicto en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en respuesta a los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán que desencadenaron el conflicto el 28 de febrero. Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y dejado al menos un millón de desplazados.

El presidente libanés reiteró este jueves en un comunicado la importancia de un alto el fuego, calificándolo del “punto de partida natural para las negociaciones directas entre ambos países”, sin confirmar su celebración. Las fuerzas israelíes ocupan actualmente partes del sur de Líbano, y su gobierno se ha resistido a considerar cualquier cese al fuego hasta que Hezbolá sea desmantelado.

“El desmantelamiento” de Hezbolá es el primer objetivo de las negociaciones entre Israel y Líbano, reafirmó el miércoles Netanyahu. Hezbolá reivindicó el jueves varios ataques contra posiciones militares en el norte de Israel, y aseguró que lanzó drones a Hanita y los cuarteles de Liman.

La agencia de noticias oficial libanesa (ANI) afirmó que Israel llevó a cabo dos ataques en el sur de Líbano contra el puente de Qasmiyeh, el último puente que une la región de Tiro con la de Sidón, “destruyéndolo completamente”. También informó de la muerte de una persona en un ataque israelí contra un vehículo en la carretera que une Beirut con Damasco.

Estados Unidos presiona para que se ponga fin al conflicto en Líbano, por temor a que pueda poner en peligro el alto el fuego con Irán que rige desde el 8 de abril y una solución al conflicto, que ha sacudido la economía mundial. Tras el fracaso de las negociaciones con Irán el fin de semana en Islamabad, Washington anunció que está discutiendo una segunda ronda de discusiones en la capital de Pakistán.

“Esas conversaciones se están llevando a cabo”, pero no hay nada oficial todavía, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien precisó que su gobierno es ”optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo”.

Doble bloqueo: presión simultánea en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo

El optimismo surgió tras la intensa gira diplomática de cuatro días del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante la cual se reunió el miércoles con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, confirmó que las partes beligerantes se intercambiaron “varios mensajes a través de Pakistán” en los últimos días. No obstante, se mantuvo firme en una exigencia clave de Irán: el derecho del país a un programa nuclear civil, abriendo únicamente la puerta a debates sobre “el nivel y el tipo de enriquecimiento” de uranio.

Otro de los principales puntos de conflicto entre Estados Unidos e Irán es el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas mundial.

Sobre el terreno, Teherán sigue cerrando el estrecho y Washington impone desde el lunes un bloqueo a los barcos que zarpan de o se dirigen a puertos iraníes. Estados Unidos aseguró el miércoles que impidió a 10 barcos salir de los puertos iraníes y anunció un refuerzo de sus sanciones contra el sector petrolero iraní.

En respuesta, el ejército iraní esgrimió la amenaza de un bloqueo del mar Rojo, además del estrecho de Ormuz. Mohsen Rezaei, consejero del Guía Supremo iraní, amenazó también con hundir los barcos estadounidenses si intentaban hacer de “policía” en el estrecho.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Estados Unidos impulsa el diálogo entre Israel y Líbano?
Para reducir la escalada del conflicto y evitar una guerra regional más amplia.
¿Qué papel tiene Irán en esta crisis?
Irán respalda a Hezbolá y mantiene tensiones con EE. UU. por su programa nuclear.
¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz?
Porque por allí pasa cerca del 20% del petróleo y gas mundial, clave para la economía global.

