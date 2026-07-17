Trump desclasifica informes que acusan a China y al régimen de Maduro de fraude electoral en Venezuela

El presidente Donald Trump alertó este jueves de presuntas graves amenazas a la integridad del sistema electoral estadounidense, a pocos meses de unos comicios legislativos que podrían ser sombríos para los republicanos.
Al mismo tiempo que se dirigió a la nación en un discurso televisado, Trump desclasificó informes de inteligencia en el sitio web de la Casa Blanca en los que se acusa a China de haberse apoderado de los datos electorales del país, y al régimen chavista en Venezuela de haber perpetrado fraudes masivos.
“Durante un período de varios años, comenzando en el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera el mayor pirateo de datos electorales de la historia”, dijo Trump citando uno de esos reportes.
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