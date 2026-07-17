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Video | La emotiva reacción del árbitro Slavko Vinčić al enterarse que dirigirá la final del Mundial

El anuncio lo realizó Pierluigi Collina, uno de los mejores árbitros de la historia que sabe lo que significa dirigir una final de una copa del mundo. Esto fue lo que pasó.

  • Slavko Vinčić de 46 años rompió en llanto al enterarse de que dirigirá la final del Mundial 2026. Foto: Captura de pantalla video tomado de X @FisayoDairo
    Slavko Vinčić de 46 años rompió en llanto al enterarse de que dirigirá la final del Mundial 2026. Foto: Captura de pantalla video tomado de X @FisayoDairo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Así como una final del mundo es un momento único para los jugadores que junto con sus equipos llegaron a esa instancia, para un árbitro también tiene un significado especial ya que tendrá la gran responsabilidad de impartir justicia en donde dos selecciones se disputan el honor de proclamarse como la mejor del mundo. Para el Mundial 2026, esa distinción la tendrá el juez esloveno Slavko Vinčić.

El colegiado de 46 años suma otra final en su carrera, pues en sus 16 años como árbitro internacional ya ha tenido presencia en el partido decisivo de la Uefa Champions League del 2024 entre el Real Madrid y Borussia Dortmund y la final de la Europa League 2022 disputada entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

Aún así, las lágrimas le ganaron cuando una gloria del arbitraje, el italiano Pierluigi Collina, hizo un anuncio especial para la carrera del esloveno. “Jugar con rayas doradas es algo asombroso”, dijo el actual presidente del Comité de Árbitros de la Fifa delante del grupo de árbitros que dirigieron en la Copa del Mundo.

“Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo”, continuó Collina ante los árbitros, generando incertidumbre antes de hacer la revelación. “Es también asombroso decir que ese árbitro será Slavo”, puntualizó el italiano, dándole la esperada noticia al esloveno.

Tras escuchar su nombre, Vinčić rompió en llanto y se llevó sus manos al rostro. Sorprendido por el anuncio, abrazó a sus colegas y luego se puso de pie para recibir las prendas con las que dirigirá el encuentro entre españoles y argentinos.

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Con la final, Vinčić completará su cuarto partido en el Mundial 2026, pues ya tuvo presencia en la fase de grupos en los encuentros Brasil vs Marruecos y Jordania vs Argelia, además del partido por los dieciseisavos de final entre México y Ecuador.

Respecto a los protagonistas de la final, el colegiado ya ha dirigido a ambas naciones. En ese historial, un combinado nacional está invicto con este juez mientras que el otro ya tuvo una recordada derrota en un partido dirigido por él.

Ese combinado es Argentina. Vinčić dirigió aquel partido de Catar 2022 entre la albiceleste y Arabia Saudita donde los asiáticos ganaron 2-1 sobre quienes después serían los campeones de ese certamen.

Por otra parte, España está invicta bajo la dirección del esloveno, quien dirigió a la roja en la fase de grupos de la Eurocopa 2020, en las semifinales de la Liga de Naciones del 2023 y en la fase de grupos y semifinales de la Eurocopa del 2024 donde los ibéricos salieron campeones. También fue el juez central del histórico amistoso entre España y Colombia donde Radamel Falcao García se convirtió en el máximo goleador de la historia del combinado cafetero.

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Vinčić estará acompañado en este partido por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes. El cuarto y quinto hombre serán los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf y en el VAR estarán el alemán Bastian Dankert y el colombiano Nicolás Gallo como asistente.

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Preguntas y respuestas

¿Quién le comunicó a Slavko Vinčić que arbitraría la final del Mundial 2026?
La noticia fue anunciada por Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA. Tras escuchar su nombre, Vinčić se emocionó hasta las lágrimas y celebró el reconocimiento con sus compañeros.
¿Quiénes integrarán el equipo arbitral de la final del Mundial 2026?
Vinčić estará acompañado por los asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič. Los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf serán cuarto y quinto árbitro, mientras que Bastian Dankert liderará el VAR con Nicolás Gallo como asistente.
¿Cómo les fue a España y Argentina cuando fueron dirigidas por Slavko Vinčić?
España permanece invicta en los partidos arbitrados por Vinčić. Argentina, en cambio, sufrió con él la derrota 2-1 frente a Arabia Saudita en el Mundial de Catar 2022.

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