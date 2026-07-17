Video | La emotiva reacción del árbitro Slavko Vinčić al enterarse que dirigirá la final del Mundial

Así como una final del mundo es un momento único para los jugadores que junto con sus equipos llegaron a esa instancia, para un árbitro también tiene un significado especial ya que tendrá la gran responsabilidad de impartir justicia en donde dos selecciones se disputan el honor de proclamarse como la mejor del mundo. Para el Mundial 2026, esa distinción la tendrá el juez esloveno Slavko Vinčić.

El colegiado de 46 años suma otra final en su carrera, pues en sus 16 años como árbitro internacional ya ha tenido presencia en el partido decisivo de la Uefa Champions League del 2024 entre el Real Madrid y Borussia Dortmund y la final de la Europa League 2022 disputada entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

Aún así, las lágrimas le ganaron cuando una gloria del arbitraje, el italiano Pierluigi Collina, hizo un anuncio especial para la carrera del esloveno. “Jugar con rayas doradas es algo asombroso”, dijo el actual presidente del Comité de Árbitros de la Fifa delante del grupo de árbitros que dirigieron en la Copa del Mundo.

“Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo”, continuó Collina ante los árbitros, generando incertidumbre antes de hacer la revelación. “Es también asombroso decir que ese árbitro será Slavo”, puntualizó el italiano, dándole la esperada noticia al esloveno.