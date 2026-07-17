España vs. Argentina: el historial de enfrentamientos, un solo un partido oficial antes de la final del Mundial 2026

Pese a la rica historia de España y Argentina, los finalistas del Mundial 2026 solo registran un antecedente en competición oficial. Fue hace 60 años y terminó con la victoria de la Albiceleste. Los otros 13 enfrentamientos entre ambas selecciones fueron amistosos. El balance es muy parejo, con seis victorias para cada equipo y dos empates. También le puede interesar: ¿Quién es Nicolás Gallo, el árbitro AVAR colombiano de la final en el Mundial de Norteamérica? Ambos combinados debían haberse enfrentado, como campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América, en la Finalísima programada en Doha a finales del mes de marzo, pero la guerra en Oriente Medio hizo imposible la disputa del encuentro y las federaciones de ambos países se acusaron también de no haber hecho lo suficiente para trasladar el partido a otra sede. Cuatro meses después, españoles y argentinos se enfrentarán por el verdadero título de campeón del mundo.

El primer partido

El primer enfrentamiento entre España y Argentina se disputó el 7 de diciembre de 1952, en un partido amistoso en el estadio Chamartín de Madrid, que tres años después adoptó el nombre de Santiago Bernabéu. El partido se decidió a favor de los sudamericanos con un gol solitario del delantero Ricardo Infante. Unos meses después, el 5 de julio de 1953, la Roja devolvió una visita a Argentina y jugó en el Monumental de Buenos Aires, pero el resultado fue el mismo, 1-0 para los albicelestes gracias esta vez a un gol en los últimos minutos de Ernesto Grillo.

Primera victoria española

Tras otra victoria Argentina en 1960, por 2-0 en el Monumental, en el que ya jugó con la Roja Alfredo Di Stéfano, la primera victoria española no llegó hasta el cuarto enfrentamiento, celebrado en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla el 11 de junio de 1961. La Roja se impuso con dos goles en la segunda parte de Luis del Sol y de Alfredo Di Stéfano.

Único partido oficial

El único cruce en un partido oficial entre las dos selecciones fue en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, mucho antes de los primeros títulos argentinos (1978, 1986, 2022) y del español (2010). Ambos equipos compartían el Grupo II junto a Suiza y Alemania Occidental, que acabaría siendo finalista derrotada. Aquel 13 de julio de 1966, en Birmingham, Argentina se impuso a la Roja por 2-1, gracias a un doblete de Luis Artime. Los españoles, pese a contar con Luis Suárez (Balón de Oro en 1960) y la base del Real Madrid que acababa de ganar su sexta Copa de Europa, fueron eliminados ya en la fase de grupos, mientras que los sudamericanos cayeron en cuartos ante los futuros campeones ingleses (1-0).

España como escenario de amistosos

En 1974 igualaron 1-1 en un amistoso disputado en Buenos Aires, el primer empate entre ambas selecciones. Volvieron a enfrentarse 14 años después, en Sevilla, con idéntico marcador. Ese encuentro fue el primero de cinco amistosos disputados todos en territorio español, con tres victorias para la Roja y una para la Albiceleste.

La campeona del mundo goleada

España acababa de conquistar unos meses antes de su primer título en Sudáfrica y quiso lucir la estrella en Buenos Aires, pero el entonces equipo de Vicente del Bosque recibió un correctivo de los argentinos en el Monumental, en el primer encuentro entre amos equipos en territorio sudamericano en 36 años. España alineó un equipo que mezclaba titulares (Piqué, Busquets, Xabi Alonso, Iniesta o David Villa) con otros jugadores que habían tenido escaso protagonismo en el Mundial (Reina, Arbeloa, Monreal o Marchena) y el experimento salió mal. Messi, Higuaín y Carlos Tevez se pusieron por delante de Argentina con tres goles en la primera media hora. Fernando Llorente redujo diferencias para la Roja en el tramo final, pero Sergio Agüero colocó el 4-1 definitivo en el descuento.

Revancha con festival de Isco

Curiosamente, la última vez que se enfrentaron ambos combinados fue el que tuvo un resultado más abultado. España se tomó la revancha de esa derrota en 2010 con una goleada 6-1 en el Estadio Metropolitano de Madrid, poco antes del Mundial 2018 (en marzo de ese año) en el que la estrella fue Isco Alarcón. El entonces jugador del Real Madrid anotó tres de los goles y también marcó a Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas, en una de las mejores actuaciones de la Roja durante la etapa Lopetegui. Por Argentina descontó a Nicolás Otamendi, uno de los jugadores de la Albiceleste que sobrevivieron de aquel equipo, junto a Tagliafico, Lo Celso, Paredes y Lautaro Martínez. Messi, con unas molestias musculares, no jugó, pero sí estuvo en el estadio madrileño viendo la derrota de sus compañeros. De aquella España sólo se mantiene en el equipo el capitán Rodri Hernández... que no disputó un solo minuto.

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