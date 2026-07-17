España vs. Argentina: el historial de enfrentamientos, un solo un partido oficial antes de la final del Mundial 2026

Pese a la rica historia de España y Argentina, los finalistas del Mundial 2026 solo registran un antecedente en competición oficial. Fue hace 60 años y terminó con la victoria de la Albiceleste. Los otros 13 enfrentamientos entre ambas selecciones fueron amistosos.
El balance es muy parejo, con seis victorias para cada equipo y dos empates.
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Ambos combinados debían haberse enfrentado, como campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América, en la Finalísima programada en Doha a finales del mes de marzo, pero la guerra en Oriente Medio hizo imposible la disputa del encuentro y las federaciones de ambos países se acusaron también de no haber hecho lo suficiente para trasladar el partido a otra sede.
Cuatro meses después, españoles y argentinos se enfrentarán por el verdadero título de campeón del mundo.