Así fue la llegada del activista Beto Coral a Colombia tras ser deportado de EE. UU., ¿qué dijo Petro?

Tras su retención en Estados Unidos hace unas semanas, el activista político Franklin Humberto Coral, conocido públicamente como Beto Coral, arribó este jueves a la capital colombiana tras haber sido deportado por las autoridades migratorias del país norteamericano. A su llegada a la capital del país, Coral fue recibido en el aeropuerto del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Bogotá por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, en una jornada que marca el cierre de un tenso episodio que duró un mes desde su detención. Coral permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras ser arrestado el pasado 16 de junio en el estado de Arizona. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el activista permaneció en suelo estadounidense con el visado vencido, por lo que fue clasificado bajo la condición de estancia irregular.

Sin embargo, Coral sostiene que ingresó legalmente al país norteamericano en 2015 y que mantenía una solicitud formal de asilo político pendiente desde 2016, negando categóricamente haber cometido delitos en el país norteamericano. Es más, Coral denunció que su arresto obedece a una persecución por sus opiniones sobre la política colombiana; una postura que fue respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien ha calificado el hecho como persecución política y pidió la intervención de la Cancillería para acompañar el caso.

¿Fue Petro?

En un primer momento se esperó que el propio mandatario fuera quien recibiera al activista a su llegada al aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Pero esto no sucedió. A su llegada al país, la canciller Rosa Villavicencio fue quien estuvo en el lugar y dijo: “he recibido a Beto Coral esta noche en el vuelo 77 de la FAC, junto a 76 colombianos deportados, entre ellos 11 niños y niñas. Los relatos del maltrato que reciben en los centros de detención me desgarran el alma. Hay que trabajar para un Nunca Mas”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que “ha llegado Beto Coral sin cadenas. Todo presidente que dirija este país debe saber que en política internacional lo primero es la comunidad colombiana o importa sus papeles en cada país”.

Además, refirmó su posición sobre el tema de tratos inhumanos: “Que no lleguen colombianas y colombianos decentes encadenados a Colombia”. El regreso de Coral a Colombia ocurre en medio de una transición política y reaviva el debate sobre las políticas migratorias de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump frente a activistas políticos extranjeros. Conozca: Beto Coral llegaría a Colombia deportado desde EE. UU., ¿Petro irá a recibirlo?

¿Por qué fue detenido ‘Beto’ Coral?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) detuvo en la tarde-noche del 16 de junio en Arizona al activista y excandidato al Congreso del Pacto Histórico. Según El Reporte Coronell de Caracol Radio, uno de los agentes que lo arrestó le habría preguntado qué hizo, Coral dijo que “ha cumplido la ley” y el agente le habría dicho que su orden de arresto provendría del secretario de Estado Marco Rubio. Según narró ese programa, los agentes que lo detuvieron le habrían dicho que sería trasladado a la prisión estatal de Florence, Arizona, de mínima seguridad, aunque Coral apelaría para ver si puede esperar una decisión de posible deportación en libertad.

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