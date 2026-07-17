Así fue la llegada del activista Beto Coral a Colombia tras ser deportado de EE. UU., ¿qué dijo Petro?

Tras su retención en Estados Unidos hace unas semanas, el activista político Franklin Humberto Coral, conocido públicamente como Beto Coral, arribó este jueves a la capital colombiana tras haber sido deportado por las autoridades migratorias del país norteamericano.
A su llegada a la capital del país, Coral fue recibido en el aeropuerto del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Bogotá por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, en una jornada que marca el cierre de un tenso episodio que duró un mes desde su detención.
Coral permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras ser arrestado el pasado 16 de junio en el estado de Arizona.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el activista permaneció en suelo estadounidense con el visado vencido, por lo que fue clasificado bajo la condición de estancia irregular.