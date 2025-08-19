Hacia una cumbre histórica: Trump impulsa posible primer encuentro entre Putin y Zelenski desde la invasión de Rusia a Ucrania

Los presidentes ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, parecen dispuestos a celebrar una cumbre de paz tras las conversaciones entre Donald Trump y varios líderes europeos que se centraron en la cuestión clave de las garantías de seguridad para Kiev. Las esperanzas de un avance en las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania aumentaron después de que Trump dijera que había hablado por teléfono con Putin, con quien se reunió en Alaska la semana pasada. De confirmarse, sería la primera reunión entre Zelenski y Putin desde que Rusia invadió Ucrania hace casi tres años y medio. Trump, que prometió terminar rápidamente con la guerra al regresar a la presidencia, anunció la próxima cumbre entre el líder ucraniano y ruso poco después de recibir a Zelenski y varios líderes europeos este lunes en la Casa Blanca.

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”, escribió en su plataforma Truth Social. El presidente estadounidense indicó que después de esa reunión celebrará un encuentro trilateral con ambos líderes. Tras el encuentro en Washington, el presidente ucraniano confirmó a la prensa que estaba listo para una reunión bilateral con su homólogo ruso. “Lo confirmo —y todos los líderes europeos me apoyaron— que estamos listos para una reunión bilateral con Putin”, dijo Zelenski al finalizar su cara a cara con Trump. En Moscú, un consejero diplomático del Kremlin aseguró que Putin estaba abierto a la idea de conversar con Ucrania. El presidente estadounidense, además, descartó el envío de tropas estadounidenses a Ucrania, pero consideró extender el apoyo aéreo, mientras los aliados occidentales comenzaban a negociar garantías de seguridad para Kiev antes de una eventual cumbre con Rusia. Putin propuso celebrar la cumbre con Zelenski en Moscú, informaron a la AFP tres fuentes cercanas a la llamada de Trump. Una de las fuentes indicó que Zelenski rechazó inmediatamente el lugar.

Trump, quien ha criticado duramente los miles de millones de dólares en apoyo estadounidense a Ucrania desde la invasión rusa en 2022, afirmó que las naciones europeas tomarían la iniciativa enviando tropas para asegurar cualquier acuerdo, una idea que Francia y Reino Unido han considerado. “Cuando se trata de seguridad, están dispuestos a poner gente en el terreno”, dijo Trump a Fox News. “Estamos dispuestos a ayudarlos con cosas, especialmente, probablemente, si hablamos de apoyo aéreo, porque nadie tiene el tipo de cosas que nosotros tenemos, realmente, ellos no”, agregó Trump. Añadió su “garantía” de que no se desplegarán tropas terrestres estadounidenses en Ucrania y descartó categóricamente, una vez más, que Ucrania se una a la alianza militar occidental OTAN. Trump se ha alineado con Putin al describir las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN como causa de la guerra, en la que han muerto decenas de miles de personas.

Los líderes europeos, Ucrania y el predecesor de Trump, Joe Biden, calificaron ese asunto como un pretexto y señalaron como causa las declaraciones de Putin que rechazan la legitimidad histórica de Ucrania. Tras las conversaciones con Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, reunieron a unos 30 aliados de Ucrania, conocidos como la “coalición de voluntarios”, para consultas virtuales. Starmer les informó que los equipos de la coalición y funcionarios estadounidenses se reunirían en los próximos días para debatir las garantías de seguridad y “prepararse para el despliegue de una fuerza de seguridad si cesan las hostilidades”, declaró un portavoz de Downing Street. Los líderes también debatieron cómo se podría ejercer mayor presión sobre Putin, incluso mediante sanciones, hasta que demostrara que estaba dispuesto a tomar medidas serias para poner fin a su invasión. Rusia, por su parte, ha advertido que cualquier solución debe proteger también sus propios intereses. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró a la televisión estatal que cualquier acuerdo debe garantizar los derechos de las personas de habla rusa que viven en Ucrania, argumento utilizado por Moscú para justificar la ofensiva lanzada en febrero de 2022. Macron señaló al canal de noticias francés LCI que quería que la cumbre bilateral se celebrara en Ginebra, un lugar histórico para conversaciones de paz.

Las posibles sedes de una eventual cumbre Putin-Zelenski