Todo sobre Altavoz: Medellín rockeará tres noches con 50 bandas musicales

Desde las 3:00 de la tarde y hasta la medianoche, el Estadio Cincuentenario y el Parque Norte albergarán el Festival Internacional Altavoz 2025, que se realizará entre el sábado 11 y el lunes 13 de octubre. El evento llega celebra sus 22 años con una programación gratuita que incluye artistas locales, nacionales e internacionales, además de actividades paralelas relacionadas con la música, el arte y la participación ciudadana.
