Esto es lo que sabe del caso en el que la Policía se llevó a reconocido cantante de reguetón de una unidad de El Poblado, Medellín

La primera versión de los hechos, ocurridos a las 7:30 de la mañana en el sector de Castropol, hacen mención a que el artista cubano Almighty había solicitado un domicilio y ante la demora del mismo, se habría exaltado. Esto habría provocado que terminara agrediendo al domiciliario y a las personas que estaban en una charcutería vecina.

Personal de la Policía Metropolitana trasladó en la mañana de este jueves 9 de octubre en un conjunto residencial de El Poblado a un reconocido cantante de reguetón y de trap. Surgieron dos versiones relacionadas con esta situación, en la que los uniformados debieron intervenir.

Ante este supuesto hecho de violencia, la comunidad habría alertado a las autoridades, las cuales llegaron en cuestión de minutos y procedieron a controlar al músico, cuyo nombre de pila es Alejandro Mosqueda Paz, y quien tiene 30 años.

Para ello habría sido necesario que seis uniformados tuvieran que intervenir para reducirlo y posteriormente reducirlo para trasladarlo a la estación de Policía de El Poblado en la patrulla que llegó al sitio. Incluso mencionaron los testigos que el músico se encontraría bajo efectos de sustancias estupefacientes, lo cual no se confirmó por parte de las autoridades.

Sin embargo, horas más tarde, desde la Policía Metropolitana surgió una segunda versión, que contradice a la primera, de la cual se filtraron algunas imágenes.

Desde el comando policial señalaron que la intervención de los uniformados, quienes sí sacaron a Almighty del conjunto residencial en el sector de Castropol, se debió a que habría tenido unas convusiones y ante la no asistencia de una ambulancia, ellos lo habrían montado en una patrulla.

Informaron que el traslado no se hizo hacia la estación de Policía de El Poblado, sino hacia la Clínica Las Vegas, donde le habrían hecho unos chequeos para revisarlo médicamente.

Se supo que sobre las 10:00 de la mañana, Mosqueda Paz ya se encontraba de vuelta a las calles y en horas de la tarde tomó un vuelo hacia Orlando, Estados Unidos, tal como lo filtró en sus redes sociales.

Almighty tuvo su momento de gracia entre 2016 y 2019 con canciones como Loko, Panda, Vacío, Khalifa, Me Mata, De Bichote, Adderall, Putas y Blones. Había participado en colaboraciones con Ozuna, Anuel AA, Wisin y Farruko.