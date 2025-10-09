x

Esto es lo que sabe del caso en el que la Policía se llevó a reconocido cantante de reguetón de una unidad de El Poblado, Medellín

Surgieron dos versiones del procedimiento que realizó la Policía al artista cubano Almighty. Por un lado, se dice que se habría visto implicado en la agresión a unas personas y, por el otro, hablan de un inconveniente de salud que sufrió el músico.

  Alejandro Mosqueda Paz, conocido por su nombre artístico Almighty, es un cantante cubano. FOTO: INSTAGRAM @ALMIGHTYGC
    Alejandro Mosqueda Paz, conocido por su nombre artístico Almighty, es un cantante cubano. FOTO: INSTAGRAM @ALMIGHTYGC
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

09 de octubre de 2025
Personal de la Policía Metropolitana trasladó en la mañana de este jueves 9 de octubre en un conjunto residencial de El Poblado a un reconocido cantante de reguetón y de trap. Surgieron dos versiones relacionadas con esta situación, en la que los uniformados debieron intervenir.

La primera versión de los hechos, ocurridos a las 7:30 de la mañana en el sector de Castropol, hacen mención a que el artista cubano Almighty había solicitado un domicilio y ante la demora del mismo, se habría exaltado. Esto habría provocado que terminara agrediendo al domiciliario y a las personas que estaban en una charcutería vecina.

Ante este supuesto hecho de violencia, la comunidad habría alertado a las autoridades, las cuales llegaron en cuestión de minutos y procedieron a controlar al músico, cuyo nombre de pila es Alejandro Mosqueda Paz, y quien tiene 30 años.

Para ello habría sido necesario que seis uniformados tuvieran que intervenir para reducirlo y posteriormente reducirlo para trasladarlo a la estación de Policía de El Poblado en la patrulla que llegó al sitio. Incluso mencionaron los testigos que el músico se encontraría bajo efectos de sustancias estupefacientes, lo cual no se confirmó por parte de las autoridades.

Entérese: Kevin Roldán afrontará en libertad investigación por abuso sexual

Sin embargo, horas más tarde, desde la Policía Metropolitana surgió una segunda versión, que contradice a la primera, de la cual se filtraron algunas imágenes.

Desde el comando policial señalaron que la intervención de los uniformados, quienes sí sacaron a Almighty del conjunto residencial en el sector de Castropol, se debió a que habría tenido unas convusiones y ante la no asistencia de una ambulancia, ellos lo habrían montado en una patrulla.

Informaron que el traslado no se hizo hacia la estación de Policía de El Poblado, sino hacia la Clínica Las Vegas, donde le habrían hecho unos chequeos para revisarlo médicamente.

Le puede interesar: Los detalles de la denuncia contra Blessd por presunto secuestro y tortura: “Él dirigía todo (...) pateaba sillas, gritaba y me pegaba cabezazos”

Se supo que sobre las 10:00 de la mañana, Mosqueda Paz ya se encontraba de vuelta a las calles y en horas de la tarde tomó un vuelo hacia Orlando, Estados Unidos, tal como lo filtró en sus redes sociales.

Almighty tuvo su momento de gracia entre 2016 y 2019 con canciones como Loko, Panda, Vacío, Khalifa, Me Mata, De Bichote, Adderall, Putas y Blones. Había participado en colaboraciones con Ozuna, Anuel AA, Wisin y Farruko.

En 2019 anunció que se dedicaría a la evangelización y sus canciones estarían enfocados a temas cristianos. “Dios me escogió para llevar y predicar su palabra. Y me dio un talento, que es de componer canciones, de poder rapear. Me dio el don de crear música. Así que yo crearé música, porque es mi trabajo y mi pasión, pero para Dios”, dijo en ese año.

Pero los problemas judiciales y de salud relacionados con el consumo de drogas lo empezaron a afectar. En febrero de 2021 fue internado en una clínica psiquiátrica y en agosto del año pasado fue capturado en Miami-Dade por posesión de cocaína y resistir a un oficial, lo que le costó una fianza de 3.000 dólares (11.800.000 pesos).

