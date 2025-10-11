x

Trump tiene salud “excelente”, dice su médico tras segundo chequeo del año

La primera revisión médica general fue realizada en el mes de abril. En junio se le diagnosticó una afección venosa común.

  Donald Trump se ha realizado su segundo chequeo médico del año, el cual determinó que el mandatario gozaba de buena salud. Foto: Getty Images
    Donald Trump se ha realizado su segundo chequeo médico del año, el cual determinó que el mandatario gozaba de buena salud. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en “excelente estado de salud”, dijo su médico tras su segundo chequeo este año.

El mandatario de 79 años, que al momento de su elección el año pasado era el de mayor edad en la historia de Estados Unidos, fue atendido en el Centro Médico Militar Walter Reed, a las afueras de Washington.

Lea también: Mercados se derrumban tras anuncio de Trump: EE. UU. impondrá arancel del 100% a importaciones desde China

A su regreso a la Casa Blanca, Trump hizo una seña a los periodistas levantando su pulgar, pero no declaró.

“El presidente Trump sigue mostrando un excelente estado de salud”, escribió su médico, el capitán de la Marina Sean Barbabella en una carta difundida por la Casa Blanca.

“Se encontró que su edad cardiaca (...) es de aproximadamente 14 años más joven que su edad cronológica. Sigue manteniendo una exigente agenda diaria sin ninguna restricción”, indicó el reporte de salud.

Añade que el presidente tiene “buen rendimiento cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico”.

A Trump se le hicieron varios exámenes de rutina, y le pusieron vacunas de refurezo contra la influenza y el Covid-19. Esta última “con vistas a un viaje internacional”, a pesar de que su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posición antivacunas, ha restringido el acceso a las vacunas contra el covid.

Lea también: Trump designa a Rober F. Kennedy, un reconocido antivacunas, como su próximo secretario de salud

La revisión médica se realizó tres meses después de que la Casa Blanca anunciara que Trump fue diagnosticado con una afección venosa común.

La Casa Blanca señaló a principios de esta semana que este sería el examen médico anual, aunque en abril ya había tenido uno.

Trump le dijo a periodistas en la Oficina Oval el jueves que iba a hacerse “una especie de revisión médica semestral”.

“Estoy en muy buena forma, pero ya les informaré. Pero no, hasta ahora no tengo ninguna dificultad... Físicamente me siento bien. Mentalmente, muy bien”, dijo.

El republicano se embarcó entonces en una de sus típicas diatribas comparando su salud con la de otros expresidentes, en particular con la de su predecesor demócrata Joe Biden.

Trump ha sido acusado repetidamente de falta de transparencia sobre su estado de salud a pesar del gran interés que suscita por ser el comandante en jefe de Estados Unidos.

Entérese: De un viejo a otro: Donald Trump, que vive burlándose de Joe Biden, cumple 78 años, tres menos que su rival

En septiembre, desestimó los rumores en redes sociales sobre su salud, incluyendo publicaciones de que había muerto.

En julio, la Casa Blanca informó que Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, después de especulaciones sobre su mano amoratada y sus piernas hinchadas.

Sobre la mano, cuyo dorso se ve fuertemente maquillado en eventos públicos, se informó que el amoratamiento está vinculado con las aspirinas que toma como parte de un programa “estándar” de salud cardiovascular.

Tras el último chequeo médico, la Casa Blanca dijo que el mandatario tenía buena salud y que tenía “una estructura y función cardíaca normales, sin signos de falla cardíaca, insuficiencia renal o enfermedad sistémica”

Siga leyendo: Trump asegura que María Corina Machado aceptó el Nobel de Paz “en su honor”

