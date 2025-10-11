Colombia está en la semifinal del Mundial Sub 20, venció 3-2 a España con triplete de Néiser Villarreal

Por segunda vez en su historia, Colombia jugará unas semifinales de un Campeonato Mundial Sub-20 de fútbol. Este sábado en Talca, Chile, sede de la edición 24 de la Copa, el representativo tricolor, dirigido por César Torres, se impuso 3-2 a España y logró la clasificación a dicha instancia, la cual le había sido esquiva en los últimos 22 años. Los tres tantos del elenco criollo fueron obra de Néiser Villarreal, goleador del torneo con cinco tantos. Ante España, verdugo en el certamen de 2003 en Emiratos Árabes Unidos, que lo eliminó 1-0 en semis con gol de Andrés Iniesta, la nueva camada de juveniles nacionales, con carácter, rompió con la racha de eliminaciones en cuartos de final (tres en los últimos 14 años).

Como anfitrión, en 2011, la Selección Tricolor, que dirigía Eduardo Lara, generó bastante expectativa. Logró el primer puesto del Grupo A al ganar los tres partidos (Francia, 4-1; Mali, 2-0; y Corea del Sur, 1-0). En octavos venció a Costa Rica 3-2, pero en cuartos cayó 3-1 ante México. Luego, en Polonia-2019, tras segundo de la zona A con 6 unidades, a una del líder Senegal, el elenco que dirigía Arturo Reyes se impuso en octavos a Nueva Zelanda, 5-4 por penales tras el 1-1 en el tiempo oficial, pero en cuartos fue superado por Ucrania 1-0. Mientras que en Argentina-2023, Colombia, bajo el mando de Héctor Cárdenas, fue primera del Grupo C al ganar dos partidos y empatar otro. Goleó después 5-1 a Nueva Zelanda en octavos, pero después se despidió 1-0 frente a Italia.

