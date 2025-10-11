Alcaldes rechazan propuesta de Petro de misión internacional en Medellín: “improcedente e irregular”

Un contundente rechazo hizo la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) al anuncio del presidente Gustavo Petro de promover una “misión internacional” para revisar un procedimiento institucional en Medellín, calificándola como improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano. Durante la marcha del martes pasado hubo una serie de hechos de orden público de los que salieron heridos, además de desmanes, pero en particular se denunció que un concejal del Centro Democrático salió con un bate a atacar a los manifestantes que caminaban en rechazo del genocidio en Palestina. Puede leer: 48 horas de ataques de Petro a Antioquia, ¿por qué se la monta?

Los alcaldes capitales dicen que “no es procedente que el presidente de la República someta a escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local que actúa dentro del marco de sus funciones legales. Esta intención desconoce la autonomía territorial consagrada en los artículos 1, 287 y 315 de la Constitución Política, así como los principios de descentralización y separación de poderes que estructuran el Estado colombiano”.

Asocapitales recuerda que una veeduría o misión internacional de este tipo constituiría una intromisión indebida en los asuntos internos del Estado, prohibida expresamente por el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá de 1948.