¿Por qué Enanicks salió del Juanpis Live Show? Alejandro Riaño y ‘El Niñor’ cruzaron versiones con acusación de drogas, mujeres y contrato informal

La salida de Jhon Alejandro Vargas, conocido por interpretar a Enanicks en The Juanpis Live Show, desató una controversia que rápidamente se extendió por redes sociales. El actor, también identificado como ‘El Niñor’ en sus plataformas digitales, respondió públicamente a Alejandro Riaño, creador del formato, luego de que este explicara los motivos de su desvinculación. En una transmisión en vivo, Riaño aseguró que la decisión se tomó tras identificar contenidos publicados por Vargas en sus redes sociales que, según él, eran “incompatibles con los valores del programa”.

“Contenido con temas de drogas en vivo, montando videos en sus historias, como: ‘Acá, acabamos de consumir popper’, trabado con mujeres de OnlyFans atrás”, afirmó el comediante durante la transmisión.

El actor había acompañado a Riaño en varias temporadas del exitoso formato de entrevistas, grabado en su mayoría en el teatro del Centro Comercial Santa Fe de Bogotá y difundido en YouTube, donde alcanzó gran popularidad gracias a su personaje de mayordomo. Riaño justificó la decisión y habló de “límites claros” en el proyecto El comediante sostuvo que el equipo de producción intentó en repetidas ocasiones advertirle al actor sobre el tipo de contenido que compartía y las implicaciones que podía tener para la imagen del programa. Puede leer: Drogadicción, alcoholismo y relación matrimonial: las incómodas preguntas que le hizo Juanpis a Gustavo Petro, ¿qué respondió?

“Le explicábamos que ese no era el proyecto y que tenía que tener mucho cuidado con el contenido que subía. No se lo dijimos una vez, sino dos, tres o incluso cuatro. Y ya la última vez fue como: ‘Lo queremos muchísimo, gracias por todo, pero creo que llegamos hasta acá’”, relató Riaño. Además, reiteró que The Juanpis Live Show promueve el respeto a la mujer y rechaza el consumo de drogas, principios que, según él, se vieron comprometidos por las publicaciones del actor.

Jhon Alejandro Vargas negó las acusaciones y pidió respeto

Horas después de conocerse las declaraciones de Riaño, Vargas respondió con un video publicado en su cuenta de TikTok, donde agradeció la oportunidad de haber hecho parte del programa, pero rechazó las afirmaciones que lo vinculaban con consumo de drogas. “Quiero aclarar que yo no soy la persona que él dice, intentando dañar mi imagen, diciendo que soy un consumidor. No tengo odio ni resentimiento en contra de él ni del equipo de trabajo”, expresó el actor.

Vargas también pidió que se bajara el tono de la polémica y que el tema se diera por cerrado, asegurando que su intención no era generar más conflicto público con el comediante. El actor aprovechó su pronunciamiento para detallar las condiciones bajo las cuales trabajó en el proyecto, afirmando que nunca existió un contrato formal con la empresa productora de The Juanpis Live Show. “Quiero que ustedes sepan que la empresa de Juanpis nunca me hizo un contrato formal. A mí me pagaban por cuentas de cobro, por $200.000 pesos por show, y ahí yo duraba de tres a cuatro horas”, explicó Vargas.

Según sus declaraciones, la relación laboral se desarrolló de manera informal y sin prestaciones, pese a su presencia constante en las grabaciones y en las presentaciones en vivo del formato, tanto en Colombia como en otros países. Una polémica que abrió debate sobre las condiciones laborales en el entretenimiento El cruce de versiones entre Alejandro Riaño y Jhon Alejandro Vargas no solo llamó la atención de los seguidores del programa, sino que también abrió un debate más amplio sobre las condiciones laborales de los actores y colaboradores en producciones digitales. Mientras Riaño defendió la necesidad de mantener coherencia con los valores del proyecto, Vargas expuso la falta de formalidad en su contratación y pidió respeto ante las acusaciones que, según él, afectaron su reputación. La discusión sigue generando reacciones entre los seguidores del show, quienes expresaron en redes sociales su desconcierto y opiniones divididas frente a la salida del actor que dio vida a uno de los personajes más recordados del formato.