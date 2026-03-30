¿Movida estratégica de Trump? Las razones detrás de la llegada de buque ruso con crudo a Cuba

Rusia celebró el lunes la llegada a Cuba de un petrolero ruso sometido a sanciones, a pesar del bloqueo impuesto por EE. UU. al suministro de combustible de la isla comunista aliada de Moscú. Si bien se percibe este “triunfo” por parte de los rusos, expertos consultados por EL COLOMBIANO dijeron que puede tratarse de una estrategia de Estados Unidos. “Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado”, declaró en su rueda de prensa diaria Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, a propósito del buque Anatoly Kolodkin, cargado con 730.000 barriles de crudo. Lea también: Video | Localizaron a los veleros desaparecidos con ayuda humanitaria para Cuba: están llegando a La Habana El buque Anatoly Kolodkin, sometido a sanciones estadounidenses, cargó petróleo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo. Fue escoltado por un buque de la Armada rusa a través del canal de la Mancha; sin embargo, las dos embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el océano Atlántico, informó la Marina Real británica. Otro buque que, según se informó a la AFP, transportaba diésel ruso a Cuba —el Sea Horse, con bandera de Hong Kong— llegó en su lugar a Venezuela la semana pasada. Según el sitio especializado MarineTraffic, el petrolero se acercó este 30 de marzo por la mañana a la costa cubana en dirección a Matanzas, pero no estaba claro por el momento si había atracado en algún puerto. Cabe recordar que Rusia es un estrecho aliado de La Habana y ha criticado a Washington por bloquear los suministros de combustible a la isla. “Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”, declaró Peskov.

Primer cargamento petrolero tras la caída de Maduro

Este cargamento de petróleo sería el primero que llega a La Habana desde principios de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al dictador venezolano Nicolás Maduro. Su caída privó a Cuba de su principal proveedor de petróleo y desencadenó una crisis energética en la isla, que ha disparado los precios del combustible y ha provocado apagones diarios.

¿Qué dijo Trump sobre el envío de petróleo a Cuba?

Después de haber impedido la llegada de crudo venezolano -pero también de otros países como México, bajo amenaza de aranceles-, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no tenía “ningún problema” con que Rusia enviara petróleo a la isla: “Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar ”, dijo Trump. “Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”, agregó el mandatario estadounidense. Lea también: Cuba y su socialismo están en crisis sin retorno, pero ante presión de EE. UU. descarta cambios en su sistema político

¿Qué dicen los expertos sobre esta movida geopolítica?

EL COLOMBIANO consultó a Juan David Escobar, profesor de Geopolítica en la Universidad Eafit, quien dijo que más que un triunfo ruso, la llegada del barco puede ser una movida estratégica de los estadounidenses: “El gobierno Trump intenta acelerar la caída de la dictadura cubana provocando un aumento de las restricciones a la economía y a las condiciones de vida de los ciudadanos, pero como la diferencia entre veneno y remedio es la dosis, debe calibrar que el ritmo del deterioro no sea tan abrupto, porque si es así las dificultades que sufran los cubanos le pueden ser adjudicadas a EE. UU. y no a la dictadura”, dijo. Y concluyó que “definir la dosis exacta es difícil pero este incidente parece ser un intento de ello”.

Por su parte, el profesor de la Universidad Externado, Rafael Piñeros, estuvo de acuerdo con el tono más diplomático de la movida: “puede ser un respiro, una manera de mostrar buena voluntad. Si bien las declaraciones de Trump son inflamantes, la situación interna es compleja, no ha sido sencillo para EE. UU. lidiar con Cuba”. Agregó que “no es una cuestión retórica como lo quiere hacer ver Trump, sino de asegurar un futuro distinto para una población que ha estado bajo el régimen castrista desde los años sesenta. No es fácil con los recursos de EE. UU. producir el cambio esperado por Washington”. El experto finalizó diciendo que la situación en Irán puede tener que ver con que el tablero se mueva en Cuba: “Con la situación como está en Irán, a EE. UU. tampoco le conviene forzar una situación adicional que obligue a tomar decisiones internas y externas que coloquen mayor presión internacional”.

¿Cuál es la situación actual de Cuba?

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina. Advirtió este mes que “cualquier agresor externo se encontrará con una resistencia irrompible”. Los precios de los combustibles se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y varias aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba. El país sufrió siete apagones a nivel nacional desde principios de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes, que han provocado protestas. En la última semana, un convoy de ayuda humanitaria llevó a Cuba, por aire y por mar, más de 50 toneladas de medicinas, alimentos, paneles solares y otros bienes, y el sábado dos veleros hicieron las últimas entregas desde México.

Bloque de preguntas y respuestas