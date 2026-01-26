Un Trump contradictorio baja el tono sobre Mineápolis, pero envía a su rudo ‘zar’ de la frontera tras muerte de Alex Pretti

Aunque el presidente Donald Trump bajó el tono belicoso este lunes ante la tensa situación en el estado de Minesota tras confirmar que habló con su gobernador, el demócrata Tim Walz, también anunció el envío de su “zar” contra la inmigración ilegal a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación. “El gobernador Tim Walz me llamó para solicitarme que trabajáramos conjuntamente”, aseguró Trump en su plataforma Truth Social. “Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda”, añadió el mandatario republicano. “Volveremos a hablar muy pronto”, prometió. Pero en contraste con esta declaración también anunció en la misma plataforma que enviará a su ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, a Mineápolis, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en protestas contra las redadas de inmigrantes, el último de ellos el enfermero Alex Pretti.

“Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro, pero justo, y me informará directamente a mí”, escribió Trump en Truth Social. En otra publicación en la red social X, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que Homan estará a cargo de las operaciones de ICE sobre el terreno “para continuar arrestando a los peores delincuentes indocumentados”. Lea aquí: Estados Unidos aumenta a 2.600 dólares el incentivo para que los migrantes se “autodeporten” Homan, el ‘zar’ de la frontera, es un exagente de la Patrulla Fronteriza que ascendió hasta convertirse, precisamente, en el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2017 y 2018, durante el primer gobierno de Donald Trump. Durante ese periodo implementó la política de “tolerancia cero” del republicano que provocó la separación de miles de familias en la frontera sur de Estados Unidos con México.

Mineápolis, entre la “mano dura” de Trump y el descontento de su población

La ciudad más poblada del estado, Mineápolis, ha sido escenario de protestas cada vez más tensas desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a Renee Good, una madre de tres hijos, de 37 años, en su coche el 7 de enero. Y ahora, este sábado, 24 de enero, otros agentes federales abatieron al enfermero de UCI Alex Pretti, también de 37 años, al que acusan de llevar un arma cargada y oculta a las protestas, con la que supuestamente quería agredirlos. Pretti tenía licencia para portar armas, según los medios estadounidenses. Videos del momento de su muerte muestran que el hombre solo portaba su celular cuando fue atacado.

Alex Pretti era un enfermero de cuidados intensivos. Tenía de 37 años. FOTO: Tomada de redes sociales

A pesar del tono conciliatorio, Trump mantiene la presión sobre otro frente político en Minesota, en un año electoral. “Separadamente, continúa una gran investigación sobre el masivo fraude de servicios sociales, de más de 20.000 millones de dólares, que ha ocurrido en Minesota”, explicó Trump en Truth Social. Le puede interesar: Agente del ICE le disparó a venezolano en Minéapolis, una semana después del asesinato de mujer Además de las redadas de miles de indocumentados, el gobierno de Trump ha emprendido una amplia revisión de las ayudas recibidas mayoritariamente por la comunidad somalí en este estado gobernado por los demócratas. Un tribunal federal de Minesota celebrará audiencias este lunes sobre dos demandas clave, mientras crece la presión para que se realice una investigación independiente sobre los homicidios.

En uno de los casos, el fiscal general de Minnesota ha solicitado a una jueza federal que detenga el despliegue de agentes del ICE en la zona. La otra demanda se centra en impedir que los agentes federales supuestamente destruyan pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti. Mineápolis, gobernada por los demócratas, es una ciudad santuario, lo que significa que su policía no coopera con las fuerzas migratorias federales. Trump, quien ha prometido arrestar y deportar a “millones” de personas indocumentadas, defendió a los agentes que mataron a Good y Pretti y aseguró que los dos fallecidos pretendían atacarlos. Siga leyendo: Congresista demócrata fue asesinada en su casa en Minnesota, Estados Unidos: “Fue un acto de violencia política” Evitó, sin embargo, decir si el oficial que disparó a Pretti había actuado de forma apropiada. Varios senadores del Partido Republicano, el mismo de Trump, han pedido una investigación exhaustiva sobre los homicidios y cooperación con las autoridades locales. La administración Trump excluyó a los investigadores locales de las indagaciones sobre la muerte de Good. Ante esto, el gobernador de Minesota, Tim Walz, lanzó una pregunta directa al presidente durante una rueda de prensa el domingo: “¿Qué tenemos que hacer para que estos agentes federales salgan de nuestro estado?”.