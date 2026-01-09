Trump asegura que petrolero incautado por EE. UU. en el Caribe va de regreso a Venezuela

Las autoridades estadounidenses anunciaron el viernes que habían incautado un petrolero en el mar Caribe, y Donald Trump precisó posteriormente que se encontraba “de camino a Venezuela”, de donde había zarpado.
“Hoy, Estados Unidos de América, en coordinación con las autoridades provisionales de Venezuela, ha incautado un petrolero que había salido de Venezuela sin nuestro consentimiento. Este petrolero se encuentra actualmente en camino, de regreso a Venezuela, y el petróleo será vendido”, escribió Donald Trump, sin más detalles sobre cómo se hará esa venta.