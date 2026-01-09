Trump asegura que petrolero incautado por EE. UU. en el Caribe va de regreso a Venezuela

Las autoridades estadounidenses anunciaron el viernes que habían incautado un petrolero en el mar Caribe, y Donald Trump precisó posteriormente que se encontraba “de camino a Venezuela”, de donde había zarpado. “Hoy, Estados Unidos de América, en coordinación con las autoridades provisionales de Venezuela, ha incautado un petrolero que había salido de Venezuela sin nuestro consentimiento. Este petrolero se encuentra actualmente en camino, de regreso a Venezuela, y el petróleo será vendido”, escribió Donald Trump, sin más detalles sobre cómo se hará esa venta.

La incautación del buque Olina es la quinta operación militar de este tipo llevada a cabo por Washington, que mantiene una fuerte presión sobre Caracas con la aplicación de un bloqueo a la exportación del petróleo venezolano. El buque fue incautado “a primera hora” del viernes por la Guardia Costera estadounidense en “aguas internacionales del mar Caribe”, cuando “había salido de Venezuela tratando de eludir a las fuerzas estadounidenses”, escribió en X Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional.

Según el sitio especializado Tanker Tracker, esta quinta toma eleva el total incautado por Washington en unas semanas a más de 6 millones de barriles de petróleo, por un valor total de 300 millones de dólares. “Las flotas fantasma no eludirán a la justicia, no se ocultarán detrás de falsas declaraciones de nacionalidad”, añadió Kristi Noem. El Olina, un petrolero de 250 metros de eslora con pabellón de Timor Oriental, según el sitio MarineTraffic, está sujeto a sanciones estadounidenses vinculadas con Rusia. La incautación de otro petrolero el miércoles en el Atlántico Norte tras semanas de persecución por parte de la Guardia Costera estadounidense provocó la ira de Moscú, que asegura que el buque enarbolaba pabellón ruso, algo rechazado por Washington.